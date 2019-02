Oyarzabal: "Nosotros sí que hemos preparado el derbi a conciencia, quizá por eso hemos ganado"

Mikel Oyarzabal ha sido uno de los protagonistas del derbi vasco que se ha celebrado este sábado en el Estadio de Anoeta. La Real Sociedad se ha llevado la victoria con dos goles en la primera parte del partido, aunque el Athletic apretó en la segunda parte rozando el empate.

Oyarzabal abrió el marcador en el minuto 16 de partido, al cual definió como “un golpe de fe, he tenido suerte de meterla”. Además, no dudó en comentar que habían sido superiores al Athletic y que han “sabido trabajar y pelear juntos, algo que muchas veces falta en los equipos y hace que un conjunto sea grande”.

El jugador de la Real Sociedad ha marcado cuatro goles en los últimos tres derbi vascos, por lo que se siente “feliz por poder ayudar al equipo para ganar” y que en ocasiones también tocará trabajar en otros aspectos, no sólo en marcar. “Estoy dispuesto a lo que sea para que el equipo pueda ganar”, declaraba en Carrusel Deportivo.

Oyarzabal también respondió a las declaraciones de Iago Herrerín que dijo en la previa que para la Real Sociedad lo más importante de la temporada es el derbi contra el Athletic y para el Athletic no: "Sí que es cierto que nosotros hemos preparado el derbi a conciencia, igual ellos no y por eso quizá hayamos ganado".

A dos puntos de Europa, Oyarzabal confirma que están en el mejor momento de la temporada tras el mal trago que han pasado en los primeros meses, con cambio de entrenador incluido: “Es normal que la gente no estuviese contenta porque las cosas no estaban saliendo. Ahora estamos bien, la gente está contenta y creo que las cosas están saliendo bien como para mirar hacia arriba”.

Mikel, además, ha jurado amor eterno al que es su equipo desde pequeño: "Estoy donde quiero estar, estoy feliz aquí. Es el club que desde pequeño me ha acogido, me ha visto crecer, me ha dado todas las armas para crecer y estoy eternamente agradecido".

