La mejor directora novel dedica el Goya a Vox: "Para que vean esta película"

Arantxa Echevarría ha culminado un año lleno de alegrías con su 'Carmen y Lola'. Su proyecto más ambicioso, el que más tiempo le ha costado sacar, en parte por los recelos del colectivo gitano. La realizadora vasca ha reclamado primero apoyo institucional y de la industria cinematográfica para sacar adelante nuevas cintas. "Ojalá nos apoyéis en la segunda y en la tercera, y a muchas mujeres". "Una sociedad hay que medirla por el sitio donde está la mujer en ella, tenemos que pensar mucho si España es madura", ha iniciado su reivindicativo discurso.

Y a partir de ahí, se ha dirigido a Vox con su cabezón en la mano. "Quería dedicar esta película a aquellos que no permiten amar diferente, aquellos que no se ponen en la piel del distinto, a aquellos que no creen que sea necesaria una ley de violencia de género, o el aborto, o la defensa de los coletivos LGTBI, o el cambio de sexo en la sanidad pública. Se los quiero dedicar a ellos para que vean una película de gitanas, lesbianas y mujeres, a ver si cambian", ha sentenciado entre vítores de todo el patio de butacas.

La cinta, que pasó por el Festival de Cannes, se estrenó el 7 de septiembre con la bendición de la crítica y la polémica entre los colectivos gitanos. Una historia de amor entre dos mujeres, dos gitanas, para derribar prejuicios. Dos jóvenes adolescentes que se enamoran como si no hubiera mañana. Con la pasión y la inexperiencia de sus protagonistas -Rosy Rodríguez (Carmen) y Zaira Morales (Lola)-, la directora compone un retrato de la inocencia de dos chicas cuya vida cambia al conocerse y enamorarse. Un relato que desborda naturalidad y verdad, casi como un documental, con la mirada de una cámara que se adentra en sus barrios, sus cultos y sus celebraciones. "Si muchas mujeres lesbianas viven en el armario, en el caso de las mujeres gitanas podríamos decir que viven en una caja", explicaba la directora, que lleva más de cuatro años tratando de levantar esta película.

La realizadora bilbaína ya había avisado, durante esta temporada de premios, de sus intenciones para interpelar a la formación ultraderechista. "Me gustaría que mi película la vieran los votantes de VOX. Lo voy a decir si me dan un Goya. Esa gente que dice que un pene o una vulva al nacer te define, entre otras cosas. La cinta está hecha con tanto amor que nadie puede sentir odio hacia estas dos chavalas. Que vean esta película y que reflexionen sobre qué es ser mujer o qué es el amor", había declarado en la revista de la Academia de Cine.