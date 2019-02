La diversidad real llega a los Goya

Si algo define la cosecha de películas nominadas en los Premios Goya de este año es que, por fin, la variedad de géneros, presupuestos e historias se consolida en el cine español. Entre las cinco nominadas a mejor película está la cinta más taquillera del año, la comedia de Javier Fesser, Campeones, que lleva ya más de 19 millones de euros recaudados. Es la favorita, aunque Fesser echa balones fuera. "Nosotros con todo lo que ha pasado, con todo el cariño que hemos recibido ya nos damos por satisfechos, ya hemos ganado", decía con deportividad en la pasada fiesta de nominados.

Campeones ya ha ganado el Forqué, el premio de los productores, con su tono de feel good movie y una historia de superación clásica para la que Fesser ha contratado a un gran grupo de discapacitados que trabajan tanto en el reparto como en la parte técnica. Su finura a la hora de reflejar el estereotipo con humor, sin caer en lo obvio, es lo que la ha llevado a ser finalista. Junto a ella compite también Todos lo saben, otra de las películas más taquilleras del año, dirigida por el iraní Asghar Farhadi y ostenta otro éxito: inaugurar el Festival de Cannes.

Frente a ellas, un thriller político, un género poco habitual en el cine español. El reino de Rodrigo Sorogoyen no ha tenido tanta suerte entre el público, pero la prensa le otorgó el Feroz y los académicos la han convertido en la película con más nominaciones de este año. Sorogoyen, poco habituado a los discursos políticos, bromeaba sobre qué diría si ganase el Goya. "Hombre se lo dedicaré al equipo y después pues diré algo que he preparado, una frase final", decía el director, nominado también al Oscar por su cortometraje Madre, y que ha firmado una crónica de la corrupción del PP.

La que tiene claro el discurso, si gana, es Arantxa Echevarría, directora de una de las películas del año. Carmen y Lola, su ópera prima, comenzó por todo lo grande, en Cannes, y ha acabado con ocho nominaciones en los Goya. "Si subo al escenario, se lo voy a dedicar a Vox, porque si van a ver esta película sobre dos gitanas lesbianas, igual les da vueltas la cabeza y descubren cosas", explicaba la directora vasca.

Carmen y Lola es la única película dirigida por una mujer en la categoría principal y comparte algo con otra de las nominadas, con Entre dos aguas, de Isaki Lacuesta. Es el gusto por el hiperrealismo y por reflejar la realidad de colectivos que pocas veces aparecen en la gran pantalla. Ambas hablan además de las pocas oportunidades del pueblo gitano. Lacuesta, que recibe su primera nominación al Goya, ganó la Concha de Oro en San Sebastián con esta continuación de una película del director de hace 12 años, La Leyenda del tiempo, que recupera a esos personajes tiempo después. "Para mí estas dos nominaciones suponen también un reconocimiento a todo mi trabajo anterior, y eso es bonito", señalaba.

En 2018, tan solo un 20% de las películas españolas han tenido a una mujer como directora. Tres de ellas han conseguido nominación en la categoría de dirección novel. A Echevarría se suman Andrea Jaurrieta con Ana de día y Celia Rico con Viaje al cuarto de una madre. Algo que no ocurría desde 1990. ¿Qué ha pasado desde entonces? "Probablemente que quiénes financian las películas no han confiado en nosotras", explicaba Celia Rico. Es una categoría interesante, la de dirección novel, porque muestra nuevas miradas que serán el futuro del cine español. La cuarta película nominada es de los hermanos Alenda, que han innovado con la mezcla de géneros en Sin fin, película romántica con viajes en el tiempo.

El cine sigue siendo un sector masculinizado, pero hay que reconocerle a la Academia este año su trabajo por mostrar la diversidad. En las categorías de actor y actriz revelación está Eva Llorach, por Quién te cantará. La actriz murciana, musa del cine independiente, ha logrado captar la atención de crítica y académicos con el papel de esta fan en la película de Carlos Vermut. Compite con las dos protagonistas de Carmen y Lola, Zaira Morales y Rosy Rodríguez, dos actrices gitanas que siguen rompiendo prejuicios y, la cuarta nominada, es Gloria Ramos, la protagonista de campeones, otra actriz que demuestra que la discapacidad intelectual no es ninguna barrera.

Lo mismo pasa con otro actor gitano, Moreno Borja, nominado a actro revelación gracias a Carmen y Lola, o Jesús Vidal, actor ciego que se ha convertido en uno de los favoritos en esta categoría gracias a Campeones. También está junto a ellos el bailarín cubano Carlos Acosta por Yuli, el primer negro que consiguió un papel protagonista en el Royal Ballet de Londres.

Más uniformidad y veteranía hay entre los nominados a mejor actriz y actor. Lola Dueñas de momento sale en todas las quinielas. "Mira es un año en el que estoy muy feliz", reconocía la protagonista de Viaje al cuarto de una madre. "Es que están todas mis amigas. Najwa Nimri es amiga, Penélope Cruz es mi hermana (lo fue en Volver, la película de Amodóvar), y Susi Sánchez se lo merece porque no tiene ningún Goya". Lo cierto es que es la única actriz de las dos categorías principales que no tiene galardón.

En el caso de los hombres, Antonio de la Torre es el favorito. Ha ganado el Feroz y el Forqué por el retrato de un corrupto casi arrepentido en El reino. De cerca, le siguen José Coronado, en uno de los grandes papeles de su carrera, el de un padre vengativo en Tu hijo, la película de Miguel Ángel Vivas. También están nominados Javier Gutiérrez, el ganador del año pasado, por Campeones, y Javier Bardem por Todos lo saben.

Como cada año, habrá temas polémicos y políticos. Para empezar, las mujeres cineastas repartirán abanicos rojos, como ya hicieron el año pasado, con el lema "Ni una menos", en referencia a las mujeres asesinadas, en una Andalucía donde Vox está ya sentado en el Parlamento y pidiendo eliminar las leyes contra la violencia de género. La formación ultraderechista, al igual que el resto de grupos parlamentarios andaluces, no han sido invitados a la gala, algo habitual, pues la Academia de Cine solo invita a partidos nacionales y al presidente autonómico y alcalde de la ciudad donde se celebra la gala. Eso ha hecho que la formación de Abascal arremeta en redes sociales contra los Goya y el cine español.

Del paseíllo habitual de los políticos en la alfombra roja -con la foto de toda la oposición a Rajoy en 2016- a la ausencia de representación. Casi todos se borran y ahora es el PP quien quiere abrazar al cine español. Con Pablo Iglesias de baja por paternidad y con Pedro Sánchez declinando la invitación este año, la cara más reconocida de la política nacional será Pablo Casado, que acudirá junto a su número dos, Teodoro García Egea, y Juan Manuel Moreno Bonilla, recién nombrado presidente de la Junta de Andalucía. Curioso que los únicos líderes que acudan pertenezcan al partido que más ha maltratado al cine español.

Otra de las claves de esa edición es la deslocalización. La gala, presentada por Andreu Buenafuente y Silvia Abril, se celebrará en Sevilla debido, fundamentalmente, a la negativa de marcas privadas a patrocinar cine español. La falta de una ley de mecenazgo, así como el poco aprecio de las empresas hacia la cultura, perjudican a nuestro cine que, mejor o peor, sigue reflejando los miedos, los problemas, los deseos y también las virtudes de nuestra sociedad.

LA LISTA COMPLETA DE NOMINADOS MEJOR PELÍCULA · Campeones

· El reino

· Carmen y Lola

· Entre dos aguas

· Todos lo saben MEJOR DIRECTOR · Javier Fesser, por Campeones

· Rodrigo Sorogoyen, por El reino

· Isaki Lacuesta, por Entre dos aguas

· Asghar Farhadi, por Todos lo saben MEJOR ACTOR · Javier Gutiérrez, por Campeones

· Antonio de la Torre, por El reino

· Javier Bardem, por Todos lo saben

· José Coronado, por Tu hijo MEJOR ACTRIZ · Penélope Cruz, por Todos lo saben

· Susi Sánchez, por La enfermedad del domingo

· Nawja Nimri, por Quién te cantará

· Lola Dueñas, por Viaje al cuarto de una madre MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA DE REPARTO · Juan Margallol, por Campeones

· Luis Zahera, por El reino

· Antonio de la Torre, por La noche de 12 años

· Eduard Fernández, por Todos lo saben MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA DE REPARTO · Carolina Yuste, por Carmen y Lola

· Ana Wagner, por El reino

· Natalia de Molina, por Quién te cantará

· Anna Castillo, por Viaje al cuarto de una madre MEJOR ACTOR REVELACIÓN · Jesús Vidal, por Campeones

· Moreno Borja, por Carmen y Lola

· Francisco Reyes, por El reino

· Carlos Acosta, por Yuli MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN · Gloria Ramos, por Campeones

· Rosy Rodríguez, por Carmen y Lola

· Zaida Romero, por Carmen y Lola

· Eva Llorach, por Quién te cantará MEJOR DIRECTOR NOVEL · Andrea Jaurrieta, por Ana de día

· Arantxa Echevarría, por Carmen y Lola

· César y José Esteban Alenda , por Sin Fin

· Celia Rico, por Viaje al cuarto de una madre MEJOR GUIÓN ORIGINAL · David Marqués y Javier Fesser, por Campeones

· Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen, por El reino

· Arantxa Echevarría, por Carmen y Lola

· Asghar Farhadi, por Todos lo saben MEJOR GUIÓN ADAPTADO · Marta Sofía Martins y Natxlo López, por Jefe

· Álvaro Brechner, por La noche de 12 años

· Borja Cobeaga y Diego San José, por Superlópez

· Paul Laverty, por Yuli MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL · Apuntes para una película de atracos

· Camarón, flamenco y revolución

· Desenterrando Sad Hill

· El silencio de los otros MEJOR PELÍCULA EUROPEA · Cold War, de Pawel Pawlikowsky (Polonia)

de Pawel Pawlikowsky (Polonia) · El hilo invisible , de Paul Thomas Anderson (Reino Unido)

, de Paul Thomas Anderson (Reino Unido) · Girl , de Lukas Dhont (Bélgica)

, de Lukas Dhont (Bélgica) · The Party, de Sally Potter (Reino Unido) MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA · El ángel, de Luis Ortega (Argentina)

de Luis Ortega (Argentina) · La noche de 12 años, de Álvaro Brechner (Uruguay)

de Álvaro Brechner (Uruguay) · Los perros, de Marcela Said (Chile)

de Marcela Said (Chile) · Roma, de Alfonso Cuarón (México) MEJOR MONTAJE · Javier Fesser, por Campeones

· Alberto del Campo, por El reino

· Hayedeh Safiyari, por Todos lo saben

· Fernando Franco, por Viaje al cuarto de una madre MEJOR MÚSICA ORIGINAL · Olivier Arson, por El reino

· Iván Palomares, por En las estrellas

· Manuel Riveiro y Xavi Font, por La sombra de la ley

· Alberto Iglesias, por Yuli MEJOR CANCIÓN ORIGINAL · ‘Este es el momento’, de Coque Malla, por Campeones

· ‘Me vas a extrañar’, de Paco de la Rosa, por Carmen y Lola

· ‘Tarde azul de abril’, de Roque Baños y Tessy Díez Martín, por El hombre que mató a Don Quijote

· ‘Una de esas noches sin final’, de Javier Limón, por Todos lo saben MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN · Luis Fernández Lago, por Campeones

· Eduard Vallès y Hanga Kurucz, por El fotógrafo de Mauthausen

· Yousaf Bokhari, por El hombre que mató a Don Quijote

· Iñaki Ros, por El reino MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA · Alejandro de Pablo, por El reino

· Josu Incháustegui, por La sombra de la ley

· Eduard Grau, por Quién te cantará

· Álex Catalán, por Yuli MEJOR DIRECCIÓN ARTÍSTICA · Rosa Ros, por El fotógrafo de Mauthausen

· Benjamín Fernández, por El hombre que mató a Don Quijote

· Juan Pedro de Gaspar, por La sombra de la ley

· Balter Gallart, por Superlópez MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO · Mercè Paloma, por El fotógrafo de Mauthausen

· Lena Mossum, por El hombre que mató a Don Quijote

· Clara Bilbao, por La sombra de la ley

· Ana López Cobos, por Quién te cantará MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA · Caitlin Acheson, Jesús Martos y Pablo Perona, por El fotógrafo de Mauthausen

· Sylvie Imbert, Amparo Sánchez y Pablo Perona, por El hombre que mató a Don Quijote

· Raquel Fidalgo, Noé Montes y Alberto Hortas, por La sombra de la ley

· Rafael Mora y Anabel Beato, por Quién te cantará MEJOR SONIDO · Arman Ciudad, Charly Schmukler y Alfonso Raposo, por Campeones

· Roberto Fernández y Alfonso Raposo, por El reino

· Daniel de Zayas, Eduardo Castro y Mario González, por Quién te cantará

· Eva Valiño, Pelayo Gutiérrez y Alberto Ovejero, por Yuli MEJORES EFECTOS ESPECIALES · Óscar Abades y Helmuth Barnert, por El reino

· Jon Serrano y David Heras, por Errementari (El herrero y el Diablo)

(El herrero y el Diablo) · Lluís Rivera y Félix Bergés, por La sombra de la ley

· Lluís Rivera y Laura Pedro, por Superlópez MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN · Azahar , de Granada Film Factory

, de Granada Film Factory · Bikes The Movie , de Animation Bikes, A.I.E.

, de Animation Bikes, A.I.E. · Memorias de un hombre en pijama , de Dream Team Concept; Ézaro Films, S.A. y Hampa Studio

, de Dream Team Concept; Ézaro Films, S.A. y Hampa Studio · Un día más con vida, de Kanaki Films y Platige Films MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN · 9 pasos , de Marisa Crespo y Moisés Romera (Marisa Crespo y Moisés Romera)

, de Marisa Crespo y Moisés Romera (Marisa Crespo y Moisés Romera) · Bailaora , de Rubin Stein (Rubin Stein)

, de Rubin Stein (Rubin Stein) · Cerdita , de Carlota Pereda (Luis Ángel Ramírez y Mario Madueño)

, de Carlota Pereda (Luis Ángel Ramírez y Mario Madueño) · El niño que quería volar , de Jorge Muriel (Jaime Bartolomé y Jorge Muriel)

, de Jorge Muriel (Jaime Bartolomé y Jorge Muriel) · Matria, de Álvaro Gago (Alberto Gago, Álvaro Gago y José Gago) MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL · El tesoro , de Marisa Lafuente y Néstor Del Castillo (Marisa Lafuente y Néstor Del Castillo)

, de Marisa Lafuente y Néstor Del Castillo (Marisa Lafuente y Néstor Del Castillo) · Gaza , de Carles Bover Martínez y Julio Pérez del Campo (Carles Bover Martínez y Julio Pérez del Campo)

, de Carles Bover Martínez y Julio Pérez del Campo (Carles Bover Martínez y Julio Pérez del Campo) · Kyoko , de Joan Bover y Marcos Cabotá (Joan Bover)

, de Joan Bover y Marcos Cabotá (Joan Bover) · Wan Xia. La última luz del atardecer, de Silvia Rey Canudo (Silvia Rey Canudo) MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN · Cazatalentos , de José Herrera (Manuel Sirgo González)

, de José Herrera (Manuel Sirgo González) · El olvido , de Cristina Vaello y Xenia Grey (Bea Martínez y José Antonio Saura Saura)

, de Cristina Vaello y Xenia Grey (Bea Martínez y José Antonio Saura Saura) · I Wish..., de Víctor L. Pinel (Emilio Luján Canalejo)

de Víctor L. Pinel (Emilio Luján Canalejo) · Soy una tumba, de Khris Cembe (Iván Miñambres y Nicolás Schmerkin)