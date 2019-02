Eduardo Casanova, a la pregunta por su 'look': "El arte nunca debe ser explicado, así que no te voy a explicar nada más"

Hace un año fue Trending Topic en Twitter su llegada a los Goya en tacones y Eduardo Casanova parecía tener muy claro lo que iba a responder si alguien le preguntaba por su look en la gala de 2019 en Sevilla. Y así fue.

Durante la alfombra roja de los premios del cine español, el actor fue entrevistado en el programa 'Viva la Vida' de Telecinco. La periodista no tardó en mencionarle su atuendo, pidiéndole por favor que explicara el look "porque desapercibido no pasas". Ante la pregunta, Casanova fue muy cordial, pero también directo: "Bueno, pues mira. Yo considero que la moda es arte y considero que el arte nunca debe ser explicado. Así que no te voy a explicar nada más, simplemente verlo".