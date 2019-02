Ya lo había avisado a su llegada a los Goya. Rosalía iba a interpretar un clásico "que mucha gente reconocería" pero que iba a cantar "de manera personal y arriesgada". Puso altas las espectativas y no defraudó con una actuación de época. No hay duda de que es la artista del momento y su interpretación de 'Me quedo contigo' lo confirma. Todo el público asistente a los Goya le brindó una de las ovaciones más cerradas que se recuerdan.

Como dijo la propia cuenta de Twitter de RTVE, fue una actuación "de la que todo el mundo hablará hoy, mañana y seguirá hablando durante mucho tiempo".

"Espero que la gente lo disfrute", dijo Rosalía a los medios tras posar ante los fotógrafos con un traje corto negro, de inspiración japonesa, firmado por Juan Vidal, un modelo presentado en la pasarela madrileña de la semana pasada. Solo ella sabía lo que tenía preparado para la gala.