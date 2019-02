Phi Beta Lambda - Oh! My LOL | 1x22 | N.O.G.U.E.R.A.

PBL 1x22 | Vuelta a la tranquilidad, lo que más se valora.

Con Antonio Castelo, Iggy Rubín, Miguel Campos y Jorge Yorya.



Twitter de Miguel Campos para que reprochéis que no ha hecho cima.

https://twitter.com/mcamposgalan



Wikipedia de Doug Stanhope, el cómico con el que arrancamos el programa.

https://es.wikipedia.org/wiki/Doug_Stanhope



Twitter de Miguel Noguera, el genio al que dedicamos el programa de hoy.

https://twitter.com/MiguelNoguera



Podcast de Miguel Noguera. Hablar sin parar de ese hablar sin parar.

https://www.ivoox.com/podcast-infrashow-miguel-noguera_sq_f1405026_1.html



Tutorial: Como resolver un cubo de rubik. No hablamos de ello durante el programa pero es un campo en el que tampoco viene mal especializarse.

https://www.youtube.com/watch?v=GyY0OxDk5lI



Instagram de Fran Pati, el cómico que nos ha mandado una caja de miguelitos, el Kevin Hart de la Roda.

https://www.instagram.com/fran.pati/



Hoy en "Thank you for this beautiful comedy" hemos hablado de "3 Mics" de Neal Brennan. Puedes encontrarlo en Netflix.

https://youtu.be/kOM4g4Y300I



La Llama Store, la maravillosa tienda de Barcelona especializada en comedia que patrocina la sección de Yorya.

https://lallamastore.com/



