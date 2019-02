Phi Beta Lambda - Oh! My LOL | 1x23 | Sorpresitas

PBL 1x23 | Un programa lleno de sorpresas.

Con Antonio Castelo, Iggy Rubín, Miguel Campos y Jorge Yorya.

Wikipedia de María Bamford, la cómica con la que arrancamos el programa.

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Bamford

Hoy en "Thank you for this beautiful comedy" hemos hablado de "Stay Hungry" de Sebastian Maniscalco. Puedes encontrarlo en Netflix.

https://youtu.be/OTosCy89z7A

La semana que viene en "Thank you for this beautiful comedy" hablamos de "Right here around the corner" de Ray Romano. Puedes encontrarlo en Netflix.

https://youtu.be/aEVO0ucZ_kE

La Llama Store, la maravillosa tienda de Barcelona especializada en comedia que patrocina la sección de Yorya.

https://lallamastore.com/

