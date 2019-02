Almohadas "milagrosas" de turmalina: sin efectos saludables, ¡pero cuestan 2.750 euros!

Manuel Enriquez, un oyente de Ser Consumidor, contó el domingo que su cuñado - con una discapacidad del 70% - fue a una “charla de salud” en las presentación de productos sanitarios, donde les dijeron que les regalarían una paletilla de jamón. “Fue a la reunión y le vendieron una dos almohadas, dos cubre colchones y se lo vendieron por 2.750 euros. Como un regalo, porque valía el doble”.

Le vendieron todos estos productos diciéndole que son beneficiosos para la salud porque tienen turmalina, un mineral, que según la empresa inventora de estos productos, “generan un ambiente más cargado de aniones que de cationes”. Tomás Zamora, director de innovación y creador de esos colchones Ionizzed defendió en Ser Consumidor los beneficios de estos colchones, a pesar de que el autor del informe que avaló la composición de la turmalina en dichos productos, Jaime Gisbert, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, dijo que lo que se hizo fue “analizar las propiedades de ese tejido, identificar la turmalina, pero nosotros no avalamos ninguna propiedad terapéutica”. Cuando en el programa insistimos a Tomás Zamora de dónde salían esos supuestos beneficios para el organismo, se limitó a decir que “hay mucha literatura científica”. No quiso entrar en los desorbitados precios de los productos (“no entramos en las políticas comerciales”) ni en la circunstancia de que siempre captan para sus ventas a personas mayores. Tampoco en la extrañeza de que, después de vender tanta investigación y costes de la I+D para desarrollar su producto, regalen un producto por la compra de otro…

También hablamos sobre la turmalina y sus posibles efectos con Rafael Pablo Lozano, científico del museo geominero, que comentó en el programa que esa empresa “mezcla términos científicos con términos cotidianos al azar, que tiene como objetivo que a la gente le parezca importante y que no entienden nada”. Explicó que “lo venden como que los cristales de este mineral son capaces de ionizar y si están machacados los cristales será imposible que ocurra. Un cristal de turmalina no puede ionizar el aire”.

José Miguel Mulet, científico y profesor de bioquímica y biología de la Universidad Politécnica de Valencia, comparó este presunto timo con otros que hubo años atrás como la ionización del aire o los relojes beneficiosos para la salud que mejoraban el equilibrio. Mulet comentó que "desde el punto de vista de la física más básica, sin energía no puedes ionizar nada, así que si no tiene enchufe no haría nada”. Además, también quiso dejar claro que “no hay ninguna ventaja en someterse a un campo eléctrico, solo que si es muy intenso te electrocutas.”