Álvaro Benito: "Echo de menos una mejor forma de Kroos y Casemiro"

El Real Madrid ha vuelto a demostrar ante su afición que no se encuentra en su mejor momento. Muchos de los jugadores de su plantilla no muestran su mejor forma para este tramo final de temporada. Los expertos del Sanedín coinciden en que el conjunto blanco ya no es rival para el título de Liga, del que duerme a 12 puntos de su máximo rival. A pesar de la distancia, el FC Barcelona no la tiene sentencia, al menos no hasta saber que hará el Atlético de Madrid ante la Real Sociedad.

Además, el Barcelona ha sabido ganar estos Clásicos sin Messi. En el partido de este sábado "no ha sabido marca diferencia", al contrario que Lenglet, al que hemos visto enchufado durante todo el partido, siendo de los mejores jugadores del conjunto blaugrana con Sergi Roberto y Piqué. "Hoy Lenglet ha gobernado emocionalmente el partido. Umtiti lo va a tener difícil para salir del banquillo", apuntaba Marcos López. "No ha hecho falta la mejor versión de Messi para tumbar al Madrid dos veces", añadía Jordi Martí en el Sanedrín.

En cuanto al Real Madrid, Santi Cañizares y Álvaro Benito coincidían en el mal juego de Gareth Bale en el Bernabéu pese a ser titular. El galés fue el jugador que menos balones tocó en el Clásico, saliendo del terreno de juego ante los pitos de los aficionados que ya ovacionaban la vuelta de Isco. "El Real Madrid tiene carencias de todo tipo. Todo puede cambiar cuando un equipo no está bien. Hay que buscar soluciones y una de ellas es Isco. Echo de menos también una mejor forma de Kroos y Casemiro", analizaba Álvaro Benito, destacando a su vez el gran partido de Reguilón.