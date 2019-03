Bernat, sobre la eliminación del PSG: "Ha sido un palo muy duro, no me lo creo"

Juan Bernat, lateral izquierdo del PSG y autor del único gol ante el Manchester United, pasó por El Larguero para hablar de la eliminación del club parisino gracias a un penalti en el descuento.

"Ha sido un palo muy duro, no me lo creo, desde que ha pitado el árbitro el final. Parecía que estaba controlado, pero ha sido un palo muy duro. El primer gol ha sido muy pronto", explicó.

El jugador explicó que los últimos minutos han terminado "esperando una contra, ellos han tirado muchas veces a puerta". Respecto al penalti que adelantó a los 'red devils' en el marcador global en los últimos minutos del partido, Bernat dijo que "he visto una foto".

"Estamos hundidos, es un palo muy duro que no nos esperábamos para nada. Había mucho silencio en el vestuario. Yo no me lo creía, estaba en shock. Es normal. Hay que levantar la cabeza", explicó.

El jugador también habló sobre la ausencia de Neymar. "No creo que esto ponga en peligro el futuro de Neymar en el PSG, pero no lo sé, no depende de mí. Que se recupere lo antes posible y nos ayude", concluyó.