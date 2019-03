La inspiradora historia de Miriam Gutiérrez: de víctima machista a ser 'La Reyna' de Europa

El Larguero de Yago de Vega pudo charlar con Miriam Gutiérrez, la recién proclamada campeona de Europa de boxeo. Cinco veces se ha proclamado campeona de España, dedicada a la jardinería y madre de dos hijos, su historia no deja indiferente a nadie.

"Empecé con las artes marciales a los 14 años, hasta que en un momento me lesiono y me dedico por completo al boxeo", relata Miriam. Hoy en día es campeona de Europa, algo que como ella afirma se había imaginado muchas veces, y no pudo contener las lágrimas una vez lo consiguió. Al ser preguntada si disfrutó del combate en diferido, "sí, lo vi para ver donde fallé".

Su entrenador es Jero García, y valora de este deporte el afán de superación "Una de las características básicas del boxeo es que te prepares frente a las adversidades y nunca poner expectativas muy altas. En este deporte se vive del presente”, sin embargo lamenta que una campeona de Europa no pueda vivir de su profesión.

Miriam Gutiérrez es hoy campeona de Europa después de un camino lleno de espinas. Con 19 años y embarazada de su primera hija, fue víctima de violencia de género “Recibí tal puñetazo que me caí al suelo. No fue a la cárcel, tan sólo una orden de alejamiento” relata. Miriam Gutiérrez tuvo un parto prematuro para salvaguardar la vida de su pequeña.

“Mi vida no ha sido fácil, por eso siento aún más orgullo por llegar hasta dónde he llegado. Estoy disfrutando del camino que estoy viviendo”. Todo un ejemplo de superación que anima a las mujeres que esté pasando por esto a dar la voz de alarma.

Miriam Gutiérrez, una auténtica "reyna" dentro y fuera del ring.