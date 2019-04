Todas las novedades de cine y los estrenos de series en 'El Cine en la SER'

Como si la actualidad y el cine se pusieran de acuerdo, esta semana, en la que hemos sabido que el obispado de Alcalá de Henares imparte cursos ilegales para curar la homosexualidad, se estrena Identidad borrada, una película protagonizada por Lucas Hedges, Nicole Kidman y Rusell Crow y basada en la historia real de un chico que sufrió el acoso de esos grupos religiosos. Otro azote del cine esta semana a la actualidad lo da La sombra del pasado, un drama que recorre tres décadas de la historia de Alemania, un ejemplo de la importancia de la memoria histórica. Hay también superhéroes con Shazam! y cine de terror con una nueva adaptación de Stephen King, Cementerio de animales.

Identidad borrada (Joel Edgerton)

El principal objetivo de la religión siempre ha sido organizar la vida pública desde la moral privada. Etiquetar las conductas, definir los comportamientos ejemplarizantes y limitar las libertades en pos de esa supuesta recititud divina. Históricamente los homosexuales están marcados en rojo en esa lista de pecadores. En su segunda película como director, Joel Edgerton se interesa por las llamadas terapias de conversión, prácticas aberrantes que instituciones eclesiásticas ejercen para, supuestamente, curar a los gais. El también actor adapta las memorias de Garrard Conley, un joven que hace 14 años pasó por uno de estos centros y años después decidió contar su historia para ayudar a otros adolescentes

IDENTIDAD BORRADA Duración 114 minutos Dirección Joel Edgerton Guión Joel Edgerton Reparto Lucas Hedges, Nicole Kidman, Russell Crowe, Joel Edgerton, Xavier Dolan

Identidad borrada construye ese discurso de la aceptación de uno mismo a través del miedo, la culpa, la vergüenza y el remordimiento de un chico al que lo han educado en las más estrictas imposiciones religiosas. Sentirse atraído por alguien del mismo sexo te deja fuera de la comunidad, te convierte en alguien enfermo, incluso para tus padres. Lucas Hedges interpreta a ese joven desconcertado en un proceso de autodescubrimiento de su identidad sexual. El actor, de solo 22 años, asegura que la cinta no pretende ser moralizante ni hacer juicios pero sí poner en el centro del debate esas terapias macabras e ineficaces, basadas en la tortura psicológica pero también física, que son motivo de traumas, depresiones y suicidios, especialmente entre menores.

En ese difícil equilibrio de no crear villanos, Nicole Kidman y Rusell Crowe dan vida a los padres ultracatólicos. Ella, una madre que se debate entre las creencias y el amor a su hijo, y él, un pastor autoritario que antepone la fe. Convencido de que la homosexualdiad tiene cura, manda a su primogénito a un centro para reconducir sus deseos, para enseñarle cómo ser un hombre heteronormativo. Garrard Conley, que confiesa que aún recuerda nítidamente cada palabra e imagen de su experiencia, reunió a sus padres y al reparto para que todos entendieran la complejidad del relato, el monstruo no viene de fuera, está en el entorno, en la comunidad y también necesita un proceso de aprendizaje. Edgerton convierte sus vivencias en un drama intimista, clásico y convencional, que, defiende, no pretende atacar a la religión, sino al uso que se hace de ella.

Comparte su opinión el protagonista, Lucas Hedges, uno de los actores más prometedores de Hollywood, nominado al Oscar por Manchester frente al mar, pero al intérprete le interesa especialmente el retrato de la masculinidad entre las nuevas caras de la industria. "Muchos de los protagonistas del cine actual no son machos alfa. Es emocionante la idea de redefinir la masculinidad en el cine. Un hombre que entiende que su poder es su sensibilidad, es un protagonista que merece la pena ver".

Unas 700.000 personas han pasado por estos tratamientos en EEUU, en 36 estados hay leyes contra estas terapias. Pero no hay que irse tan lejos, aquí en España, el obispado de Alcalá de Henares celebra cursos ilegales y clandestinos. Ante estas torturas, la cinta guarda un mensaje esperanzador, liberador y luminoso. El de encontrarse a uno mismo, quererse y aceptarse.

Cementerio de animales (Kevin Kolsch y Dennis Widmyer)

Otra adaptación de Stephen King. Ya se hizo película de esta historia y ahora vuelve con Jason Clarke como padre protector y científico escéptico, que tiene que proteger a su familia de las cosas extrañas que pasan en su nueva casa de campo, casualmente ubicada al lado de un cementerio y una carretera peligrosa.

CEMENTERIO DE ANIMALES Duración 120 minutos Dirección Dennis Widmyer, Kevin Kölsch Guión Dave Kajganich, Jeff Buhler Reparto Jason Clarke, John Lithgow, Amy Seimetz, Jeté Laurence, Hugo Lavoie

Shazam! (David F. Sandberg)

Abril es mes de superhéroes. Y el primero en llegar es Shazam!, una alocada adaptación del personaje de DC cómics, con Zachary Levi. Es la historia de un niño de acogida de 14 años, que se convierte en un superheróre adulto y consigue realizar todo lo que le gustaría hacer a un adolescente con poderes. Una cinta que recupera lo mejor del cine familiar y pandillero de los 80 con aires a Spielberg en un relato divertido y emocionante de este proceso de iniciación.

¡SHAZAM! Duración 132 minutos Dirección David F. Sandberg Guión Henry Gayden, C.C. Beck, Bill Parker Reparto Zachary Levi, Jack Dylan Grazer, Mark Strong, Asher Angel, Grace Fulton

La sombra del pasado (Florian Henckel von Donnersmarck)

El director de La vida de los otros y El turista vuelve a rodar en alemán con La sombra del pasado, un ambicioso drama que relata la historia de amor de un pintor a través de tres décadas de la historia de Alemania. Es una mezcla de ficción y realidad en la que usa parte de la biografía del pintor Gerhard Richte, cuya tía fue asesinada por los nazis y su suegro, un prestigioso médico alemán, resultó haber estado en los programas de eutanasia de Hitler. Sebastian Koch, protagonista de La vida de los otros, Tom Shcilling y Paula Beer, la de Franz, son los tres actores protagonistas de esta película nominada al Oscar

LA SOMBRA DEL PASADO Duración 188 minutos Dirección Florian Henckel von Donnersmarck Guión Florian Henckel von Donnersmarck Reparto Sebastian Koch, Tom Schilling, Paula Beer, Lars Eidinger, Rainer Bock

7 razones para huir (Gerard Quinto, Esteve Soler y David Torras)

Los tres realizadores catalanes construyen una sátira social a través de 7 cortos independientes, siete historias, siete visiones surrealistas que retratan con humor negro la sociedad moderna a partir de la familia, el orden, la solidaridad, la propiedad, el trabajo, el progreso y el matrimonio. La cinta fue estrena en el Festival de Málaga y tienen un elenco de lujo con participaciones de Emma Suárez, Sergi López, Manolo Solo, David Verdaguer, Nuria Gago, Pepe Viyuela o Lola Dueñas.

7 RAZONES PARA HUIR Duración 75 minutos Dirección Gerard Quinto, Esteve Soler, David Torras Guión Esteve Soler Reparto Emma Suárez, Lola Dueñas, Pepe Viyuela, David Verdaguer, Jordi Sánchez, Manolo Solo, Nuria Gago, Alain Hernández

Mentes brillantes (Thomas Lilti)

El médico cineasta vuelve a radiografiar su profesión a través del cine en una crítica, en esta ocasión, al sistema universitario. La historia gira en torno a dos amigos, Benjamín (William Lebghil) y Antoine (Vincent Lacoste). El primero, sin vocación pero con una gran facilidad de aprendizaje, y el segundo, obsesionado con ser médico pero sin las mismas facilidades para aprobar, se presenta por tercera vez a las pruebas de acceso al segundo curso. Impotencia, competencia y frustración conviven en esta comedia juvenil dirigida por Thomas Lilti.

MENTES BRILLANTES Duración 92 minutos Dirección Thomas Lilti Guión Thomas Lilti Reparto Vincent Lacoste, William Lebghil, Michel Lerousseau, Darina El Joundi, Benoît Di Marco

La boda mi ex (Victor Levin)

Lindsay (Winona Ryder) y Frank (Keanu Reeves) se conocen en la boda del ex de ella. Pronto descubren que tienen muchas cosas en común. Cansados de todo lo que les rodea, ambos empezarán a sentir algo el uno por el otro y deberán decidir si es más fuerte el corazón o su sentido común. Una comedia con mucho morbo noventero, el de dos estrellas venidas a menos.

LA BODA DE MI EX Duración 86 minutos Dirección Victor Levin Guión Victor Levin Reparto Keanu Reeves, Winona Ryder