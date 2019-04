Netflix presume de su apuesta por España sin grandes anuncios ni acuerdos con las salas de cine

Netflix viene para quedarse. Si ya había entrado con fuerza en muchos hogares españoles, la plataforma quiere ahora cuidar e invertir en la industria desde Madrid. Reed Hastings ha apadrinado la inauguración de la sede de producción propia en Tres Cantos con la promesa de una inversión multimillonaria en el sector audiovisual, aunque sin cifras concretas. "Queremos formar parte del ecosistema creativo español, esto es una inversión a largo plazo, estamos aquí para quedarnos y participar activamente", ha dicho el máximo responsable de la compañía, quien ha destacado la larga historia de producción en nuestro país y la cantera de talento del audiovisual español.

Según la compañía, durante 2018 han movido unos 13.000 puestos de trabajo y sus previsiones estiman que aumentará a más de 20.000 empleos durante este año, aunque no todos directos del sector, se incluye, por ejemplo, transporte y catering. Un desembarco simbólico en el inicio de la gran batalla por el streaming tras el anuncio de Apple y el inminente lanzamiento de la plataforma de Disney. Netflix dice que no temer a la competencia. Hastings, que confiesa que también ve las series de HBO o Amazon, defiende que es una época dorada para la creatividad. Cualquiera puede llevar su proyecto a estos nuevos distribuidores y encontrar su sitio.

Tras el éxito de series como 'Las chicas del cable', 'Élite' o la distribución internacional de 'La Casa de papel', cuya tercera parte estrenará en exclusiva el 19 de julio, la compañía tienen en producción numerosas ficciones, película y documentales en nuestro país. Al último anuncio de cinco proyectos basados en bestsellers españoles, se suman dos más. El inocente, basada en la novela de Harlan Coben, una novela americana pero con la acción trasladada a España. Al mando estará Oriol Paulo, el director que arrasa en la taquilla china con ‘Durante la tormenta’, y estará producida por Belén Atienza. El segundo proyecto también es una adaptación literaria, ‘Los favoritos de Midas’, escrita hace más de un siglo por Jack London. Mateo Gil dirigirá esta miniserie de seis episodios con Luis Tosar de protagonista.

La plataforma tiene en agenda una decena de obras para estrenar en estos dos próximos años que reúnen a grandes nombres del cine y la televisión. Emma Suárez, Mariano Barroso, Nacho Vigalondo, Victoria Abril, Pau Freixas... Y continuará su romance con Álex Pina, creador de 'La casa de papel' fichado en exclusividad, y con la productora Bambú, la mejor puerta para Latinoamérica. Hastings ha dibujado un cuento de hadas para el sector español, que abraza las inversiones.

La productora Belén Atienza saluda la estabilidad en el nivel de inversión tras los duros años de la crisis. Teresa Fernández-Valdés, productora ejecutiva de Bambú, niega que exista una burbuja. "Hay un boom, una necesidad y unas ganas de crear contenido. Nos faltan técnicos. Creativamente estábamos acostumbrados a que un contenido tenía que triunfar en España para viajar fuera, ahora nos podemos plantear solo producir para el exterior. Este nuevo modelo nos permite seguir creando mucho y más diferente".

Ambas han compartido coloquio con Pina y con Mariano Barroso, presidente de la Academia de Cine con series en producción para Netflix y Movistar. El director ha mediado en el debate entre cine y televisión. "Somos lo mismo, hay historias pensadas para la experiencia colectiva, para mucha gente, y hay otros contenidos pensados para verlos en tu casa", apuntaba antes de admitir que ver 'Roma' en una pantalla de televisión impacta menos que en una sala de cine.

Barroso se ha afanado en defender que hay espacio para todo, pero pide respeto para el sector del cine que "quiere con todas las razones mantener y proteger la forma de exhibición de las películas". Ha pedido algún gesto de estos nuevos operadores con los exhibidores y un fair play entre los nuevos agentes del mercado. Netflix admite que no ha iniciado conversaciones en España, pero se muestra dispuesta a iniciar una ronda de contactos con las salas con la 'mediación' del presidente de la Academia.

Reed Hastings no ha respondido a ninguna de las preguntas. Paco Ramos ha sido el encargado de hablar en nombre de la compañía. "Hay un camino para recorrer con los festivales, nos sentaremos con ellos para buscar un camino y fórmulas", decía sobre la batalla con algunos certámenes, como el Cannes. No se ha tomado una decisión sobre el recorrido de la película de Scorsese y tampoco hay novedades sobre la distribución de la cinta de Isabel Coixet. Netflix fija como estratégica su inversión en español para una audiencia global. El punto de partida de su anclaje a nuestro país son tres enormes platós, de los cinco que prevé abrir, que no se han podido visitar.