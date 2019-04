Keylor Navas: "Mientras esté aquí seguiré luchando por esta camiseta como he hecho siempre"

Keylor Navas ha comparecido ante los medios a la salida del partido en Mestalla que acabó con una nueva derrota de los blancos ante el Valencia (2-1). El portero del conjunto de Zidane comentó que "el equipo no jugó del todo mal" aunque "sí faltó un poco de profundidad, pero se debía al bloque que ellos tenían atrás, estaban muy bien parados". El Real Madrid intentaba "tocar el balón de un lugar a otro para encontrar algún agujero que dejaran, pero era complicado".

"Es un momento muy complicado. El año no es como todos hubiéramos deseado. Hay que hacerle frente, afrontar este momento y ojalá nos sirva para aprender de todos los errores que hemos cometido para que en los próximos años las cosas sean diferentes y podamos disfrutar de lo que realmente merece este club, que es ganar", admitía el guardameta del Real Madrid.

Navas insiste en que "desde dentro no lo sentía mal", sin embargo el conjunto blanco no tuvo ningún tiro a puerta excepto el gol. "Nosotros fuimos arriba y es donde ellos estaban atrás, esperando y aprovecharon las contras. En momentos tuvimos nosotros el balón y ellos estuvieron defendiendo bien. Vi a los compañeros físicamente bien pero se puede mejorar. Cuando se pierde un partido algunas cosas se tuvieron que hacer mal. Creo que mejoramos a nivel de juego respecto a los partidos anteriores", explicaba ante los medios.

Sobre su futuro, Keylor Navas tratará de "dar lo mejor, de convencer al míster de que puedo jugar". El costarricense tiene claros sus planes: "Tengo contrato y quiero estar de aquí. De momento hay que enfocarse en terminar este año bien, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido. Tenemos que salir a ganar los partidos que quedan. Voy a pelear mientras esté aquí. Tengo que seguir luchando por esta camiseta como he hecho siempre e intentar de que podamos llegar a donde siempre hemos estado que en ganando títulos", zanjó.

Ante la titularidad de Luca Zidane en el partido contra el Huesca, donde se llevaron la victoria, indica que "son decisiones que toma el cuerpo técnico y nosotros las apoyamos. Luca es un gran portero, que ha demostrado que está donde está porque se lo ha ganado a pulso y nadie se lo ha regalado. Mucha gente trata de juzgar que sea el hijo del míster y no por el partido que hizo. Creo que se adaptó a lo que el Madrid necesitaba, estuvo siempre concentrado. Los goles muchas veces se pueden parar y otras no. Es joven, tiene mucho recorrido y cosas que aprender, pero hay que juzgarlo por lo que hace dentro de la cancha y no por otras cosas".