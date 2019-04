Quico Catalán: "Esto viene después de siete jornadas donde hemos vivido situaciones que ha visto toda España"

El Levante Unión Deportiva cayó derrotado por tres goles a dos en San Mamés en un encuentro disputado y en el que logró remontar para lograr la igualada antes del descuento, pero en el mismo un penalti dio la victoria al Athletic Club de Bilbao.

Tras el encuentro, Quico Catalán, presidente del cuadro granota, mostró su enfado con el colectivo arbitral por lo sucedido en San Mamés e incluso en jornadas anteriores, algo que reiteró más tarde con Manu Carreño en El Larguero.

"Me reafirmo punto por punto en lo que he dicho. Cuando comparezco no comparezco por el enfado, que lo sigo teniendo, sigo indignado. Ha sido la gota que colma el vaso", comentó en el programa.

Catalán también dijo los partidos en los que se sienten perjudicados. "La situación es insostenible. Llevamos ya seis jornadas con situaciones muy similares: el penalti del Wanda, el penalti de Casemiro, el que no pitan ante el Getafe, el día del Villarreal, el gol que nos anulan ante el Leganés y otro penalti en Balaídos ante el Celta".

Eso sí, el presidente levantinista no cree que haya una persecución por parte del colectivo arbitral contra su club. "No pienso que haya una persecución contra el Levante, si pensara eso tendría que dejar el fútbol. No creo en lo del VAR porque no entiendo como me pueden anular el primer gol cuando lo da el árbitro que está a cinco metros, no entiendo que el VAR no entré con la mano de Iñigo Martínez y no entiendo que el VAR no entre con el fuera de juego de De Marcos y luego... el penalti.... Moses Simon le da al balón claramente".

Debate con Iturralde González

Ante estas declaraciones, Iturralde González, árbitro de Carrusel Deportivo y El Larguero, echó en cara al presidente del Levante el hecho de denunciar solo los errores que habían perjudicado a su equipo, y no aquellos en los que había sido beneficiado, algo ante lo que Catalán se mostró con ganas de comentar también.

Más tarde, ambos repasaron juntos las jugadas polémicas de esas jornadas y, sobre todo, las del partido de esta jornada ante el Athletic: "A tu criterio Iturralde hoy se ha impartido justicia, para el 99% de las personas que han visto el partido no se ha impartido justicia hoy en San Mamés".

Además, para finalizar, Catalán dejó claro que no teme una sanción aunque Iturralde piensa que el presidente levantinista sí podría ser sancionado. "No tengo temor a nada, creo que no estoy diciendo nada malo. Creo que un presidente de un club tiene que contar lo que siente, esto es la gota que ha colmado el vaso".