"Soy una persona rural por naturaleza y por creencia"

Rosa nació y se crió en su pubelo, Alcorisa, provincia de Teruel. "Fui al colegio de mi pueblo, al instituto de un pueblo cercano al mío, cursé la carrera universitaria en otro pueblo y voy desarrollando mi vida profesional y personal de pueblo en pueblo, de lo que me siendo muy orgullosa y privilegiada", afirma. "Y sí, soy rural por naturaleza y por creencia". Para ella "cada pueblo o comarca tiene sus virtudes y sus defectos, o mejor dicho sus carencias, a las que la gente rural nos adaptamos porque con ellas nos hemos ido criando. Pero esto no quiere decir que estemos dispuestos a conformarnos y a que se nos trate con menosprecio. Teruel es pobre por obligación y no por devoción", afirma.

Pilar estuvo en la manifestación del 31 de marzo de la España vaciada, "porque sí, existe otra España, que también existe y resiste. Esto no va de estadísticas ni de promesas, va de personas y de hechos", concluye.