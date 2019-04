Karina Sainz: "Necesitaba que la gasolina del libro fuese la verdad"

"Enterramos a mi madre con sus cosas: el vestido azul, los zapatos negros sin cuñas y las gafas multifocales. No podíamos despedirnos de otra manera. No podíamos borrar de su gesto aquellas prendas. Habría sido como devolverla incompleta a la tierra. Lo sepultamos todo, porque después de su muerte ya no nos quedaba nada. Ni siquiera nos teníamos la una a la otra. Aquel día caímos abatidas por el cansancio. Ella en su caja de madera; yo en la silla sin reposabrazos de una capilla ruinosa".

Son las primeras líneas de La hija de la española. Una novela, publicada recientemente por Lumen y que arrasó en la pasada Feria del Libro de Frankfurt. Escrita por una autora novel, Karina Sainz, sus derechos se han vendido a más de 20 países. Macarena Berlín y Antonio Rubio se reúnen para conversar con la escritora venezolana quien asegura que le debe mucho al periodismo en la escritura de este primer trabajo.

La hija de la española está escrito en primera persona. Un relato en el que acompañamos a una joven cuya madre ha fallecido. Una trabajo que no menciona lugares ni nombres propios reconocibles, pero del que se desprende la certeza de que toma como escenario Venezuela. "Yo quisiera que cualquier persona que haya atravesado un proceso totalitario, de opresión o señalamiento se sintiera retratado ahí y necesitaba que la gasolina del libro fuese la verdad".

En palabras de su autora, esta novela está escrita con una prosa que intenta ser muy fibrosa, musculosa y rápida. La periodista y escritora señala su pensamiento en lo que a estas dos disciplinas se refiere y que se fusionan y desdibujan sus líneas: "No soy capaz de diferenciar el ejercicio periodístico del literario, evidentemente siempre la verdad es siempre el acicate".

Lanza la autora un apunte que marcó su escritura. Su compañero de profesión, Antonio Lucas, le comentó en cierto momento que para poder titular en el oficio del periodismo, hay que leer poesía. Así, en ese aspecto, el libro tiene la concisión de la poesía pues como Sainz apunta: "Crecí en una sociedad donde la voz poética es muy fuerte y eso se pegó a mi biografía, memoria e intuiciones".

Durante la conversación Karina enfatiza en la vital importancia de la lectura, para la vida y para su proceso de aprendizaje y escritura. En palabras de una de sus referentes en periodismo literario: "Un periodista que no lee, es un periodista sin hambre", afirmación de Leila Guerreiro, de quien dice "me enseñó a leer".

En esta carrera de fondo, como lo califica Sainz, ha descubierto que "el proceso de escritura es como picar la piedra de uno mismo. Una labor de resistencia". Y sabe que esto no ha hecho más que empezar: "Todos los oficios requieren mucho trabajo, pero éste además necesita tiempo, paciencia y muchísima humildad".

La hija de la española es un libro "diseñado en función de alegorías" aclara su autora. Una novela que "habla de la culpa del superviviente. Todo aquel que se da de baja en el dolor, se siente culpable".