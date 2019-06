Pedja Mijatovic: "Menos Hazard el Real Madrid está fichando suplentes"

Este miércoles, Pedja Mijatovic, comentarista de 'Carrusel Deportivo' y 'El Larguero', estuvo presente en el 69 Congreso de la FIFA en el que Gianni Infantino fue elegido presidente de la FIFA.

Pedja comenzó comentando en 'El Larguero' la famosa foto que subió a Instagram Roberto Carlos en la que se encontraban juntos José Mourinho e Iker Casillas. "Casillas y Mourinho se llevan muy bien. Iker es un chico muy humilde, todos nos llevamos una alegría sabiendo que está bien. Le hemos visto muy positivo. Si no sabes lo que ha pasado en los últimos años y les ves hoy por primera vez tienes la sensación de que Casillas y Mourinho son amigos de toda la vida".

Mijatovic también dejó su reflexión hacia la posibilidad de un cambio en el formato de la Champions League. "No veo como una gran idea lo de la Superliga Europea. Algo que funciona yo no lo cambiaría. El fútbol es un deporte que no permite muchos cambios, si haces alguno puede ser contraproducente".

Y también analizó los fichajes del Real Madrid, dejando una frase bastante contundente. "Conozco muy bien a Jovic, es un goleador, es joven y habrá que darle un poco de tiempo para adaptarse, pero es un jugador que puede ser muy útil. No hay que exigirle 20 goles desde la primera temporada. Menos Hazard estamos fichando suplentes, a mí me suena fatal. El Madrid tiene la obligación de fichar grandes jugadores".