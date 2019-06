Neymar no tiene una personalidad como para liderar un proyecto

Los últimos días han sido los más turbios de la carrera de Neymar Jr. La acusación de violación, unido a sus últimos dos años en los que las lesiones le han privado de ofrecer su mejor nivel, han hecho que su prestigio como futbolista haya caído en picado.

Algo que analizó este miércoles Manu Carreño en 'El Larguero'. "Siempre he dicho, antes de todo esto, que no me parece un jugador en torno al que se pueda montar un proyecto ganador, como si se ha hecho con Cristiano o Messi. Con el fútbol que tiene, que lo tienen cuatro jugadores contados, creo que no tiene la personalidad como para liderar un proyecto deportivo. Ahora mismo su carrera está en una clara cuesta descendente".

A lo que añadió lo siguiente. "Los dos últimos años de Neymar han sido tirados por la borda. Ahora está queriendo salir... ¿a dónde? Vaya donde vaya vamos a ver de verdad la versión futbolística de Neymar sin más, no me lo creo. A día de hoy las sombras pueden mucho más que las luces en un futbolista que ultimamente es más noticia por muchas cosas que por el fútbol".