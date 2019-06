Prestemos atención a Podemos

No estamos prestando a Unidas Podemos la atención necesaria. El alboroto de los pactos entre los pimpollos Casado y Rivera, amenizados por el recio Abascal, está tapando lo que de verdad debe importarnos: el gobierno de la nación, porque habrá que recordar una vez más que Pedro Sánchez, con sus 123 escaños, está muy lejos del nivel de confortabilidad. No es sólo lograr la investidura, sino gobernar después con cierta coherencia, labor nada fácil cuando dependes de otros partidos. Pero la fórmula ya se ha ensayado en el interior en muchas autonomías y en el exterior en democracias bien consolidadas, y no obliguen al Ojo a citar la danesa Borgen. Difícil, sí, pero posible. Y como Sánchez no tiene otro remedio, descartado ya el acercamiento a Ciudadanos, tendrá que pactar el futuro inmediato con Podemos, sea la fórmula que sea. Conviene, en cualquier caso, que la formación de Iglesias, tan deteriorada por sus desastrosos resultados, modere sus iniciales ambiciones. Es Echenique el elegido para la negociación, que según los plumillas de la caverna, ha sido purgado por Iglesias, que Casado se carga a su jefe de campaña, Maroto, tras un desastre aún mayor, pero eso es un simple relevo, que no una purga, que es lo que hacen los rojos sin corazón. Así que PSOE y Podemos, vayan directos a la almendra, que hay mucho que gobernar.

