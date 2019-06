Navarra, el embrollo gigante

La España política se ha llenado de líneas rojas y vetos, faroladas, órdagos, chantajes y juramentos por lo más sagrado de que antes morir que pactar con este o con aquel porque cada uno tiene su mala compañía, que abomina y que necesita. Vox, Bildu, Esquerra Junts per Catalunya son los apestados principales, pero hay más. Valls le atufa a Ada Colau, Unidas Podemos le atufa a Coalición Canaria. Con ellos, ni a cobrar una herencia. Pero, ¿cómo se puede evitar que nos voten?

Hay muchas zonas borrascosas en el mapa pero la tormenta perfecta se produce en Navarra, una comunidad en la que se cruzan todas las complejidades posibles: 600.000 habitantes, la mitad de la zona metropolitana de Pamplona, y 6 grupos parlamentarios y encima, la línea de cristal Euskadi-España, que convierte en delicadísimo cuanto ahí ocurra.

El PSOE navarro tiene que decidir si gobierna con Geroa Bai, vinculado al PNV y Bildu, o despeja el campo para que gobierne la derecha. La derecha, UPN, si los socialistas navarros son buenos se ofrece a facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Ahora bien, los socialistas navarros no están dispuestos a que ni Ferraz ni Sánchez les hagan tragar con UPN ni que les digan que con Bildu ni hablar. Recuerdan que ya se comieron un sapo como este en 2007 en favor de la derecha y que lo pagaron con una crisis interna de marca mayor. Por si faltaba algo, no hay que olvidar que el PNV, con el que Sánchez cuenta, es enemigo frontal de UPN en Navarra. ¿Qué ocurrirá? Un embrollo gigante incluso para un facedor de milagros como Pedro Sánchez. ¿Se atreverían a apostar? Yo, francamente, no.

