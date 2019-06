¿Tacones lejanos?

Un movimiento de mujeres japonesas, bajo el hastag #KuToo, está reclamando acabar con la obligatoriedad que impera en muchas empresas de llevar tacones altos en el trabajo. Han presentado casi 20.000 firmas ante el Ministerio de Trabajo y el ministro, nada favorable a la petición, ha dicho en el parlamento que llevar tacones es “necesario y razonable”. Por venir de donde viene, nos puede parecer una medida exótica. Pero en todos los países, la indumentaria exigida para determinados trabajos también suscita intermitentes polémicas. Y no solo entre las mujeres.

El último en plantarse en España ha sido un taxista de Vigo que, dado que la ordenanza le exige no llevar bermudas, ha optado por vestir con faldas. Se comprende que, especialmente en algunos lugares de trabajo, uno no pueda ir de cualquier manera. Pero de ahí a considerar que la única manera de ir a trabajar sea hacerlo con traje y corbata, ellos, o con falda y tacones, ellas, va un trecho. No sabemos cómo acabará la cosa en Japón, pero apostaría a que si el ministro nipón tuviera que llevar 10 centímetros de tacón en sus interminables horas de trabajo, quizás el asunto estaría ya resuelto.