Las dueñas del show

Javier J. Bas

La televisión actual y ellas, las mujeres. En 1997 solo tres de los 22 guionistas del programa americano "Saturday night live" eran mujeres y de los once actores, sólo tres eran mujeres y en papeles secundarios. 20 años después el panorama es mejor en todos los sentidos. Allí y aquí también. La televisión actual está repleta de mujeres que dirigen, presentan, actúan, programan, escriben… Y en este recorrido por la tele empezamos con Silvia Abri. " No soy consciente de muchas cosas. Y prefiero no saber porque eso me permite seguir en mi rollo. A veces me falta tiempo y creo que me falta ser dueña, no del show, pero si de mi tiempo" .

De Els Comediants saltó a la fama en 2003 a través de un programa como "Homo Zapping" y Andreu Buenafuente la fichó para su programa en 2006, como la mítica Niña de Shrek. Este año fue protagonista en una película como "Bajo el mismo techo", presentadora de un concurso como "Juego de juegos" y en verano estará al frente de "Ahora caigo".

"Amar es para siempre" reina en la sobremesa de Antena 3 desde 200 5: octava temporada y más de 1.700 capítulos. Una serie diaria, con un ritmo frenético, y donde los personajes femeninos son los importantes: Para Virginia Yagüe, una de las creadoras de la serie, "fue una voluntad del equipo, desde el arranque de la serie. Queríamos que los personajes femeninos tuvieran potencial de acción. Si se cuenta la historia de España, como lo hacemos, hay que contar el papel de las mujeres".

La igualdad, la política, la homosexualidad son temas que aparecen en la serie y siempre desarrollados por mujeres y, como dice Anabel Alonso, "siempre contados con mucha valentía y poniéndolos en el contexto, es decir, como se veía por la sociedad de ese momento".