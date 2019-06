La comedia en la tele

Siempre se dice que en televisión, o en el cine, hacer reír es más complicado que hacer llorar. La risa tiene mucho trabajo detrás.Y en este segundo programa hemos de reunido a gente que lleva muchos años haciéndonos soltar no una sino muchas carcajadas . Berto Romero empezó con "El Cansancio", la compañía que fundó con Rafel Barceló y que aún existe, con el que sigue. Llegó la radio, llegó TV3 y llegó Buenafuente y El Terrat. "He tenido suerte y he ido a parar siempre con gente que tiene un comportamiento muy similar al mío. Yo he hecho una tele muy familiar y esta forma de trabajar me gusta" .

Estrenó su serie " Mira lo que has has hecho" cuya primera temporada fue de las más vistas en Movistar que narra los momentos delirantes e hilarantes de la paternidad, de la vida en pareja."El proceso creativo de la serie es de los momentos que más disfruto. Es un proceso técnico, a seis manos, donde echamos las ideas a la mesa y siempre a primera hora de la mañana porque pensamos que si algo hace gracia a esa hora gracia siempre". A Berto le obsesiona mantener los pies en la tierra porque "al cómico se le nota cuando se desconecta de su momento histórico. En la comedia se nota cuando te haces viejo. Hay que ir adaptando la comedia al mundo en el que vives y que la relación con el público vaya evolucionando" .

Javier J. Bas

Borja Cobeaga está detrás de programas como " Vaya semanita", el primer año, o de películas como " Ocho apellidos vascos" y "Ocho apellidos catalanes". "He vivido ese momento en el que un chiste no funciona y es lo peor que te puede pasar. El hueco de risa no lo llena nada.. Ese vacío se parece a una cuchillada". Hay actores con los que Borja trabaja en casi todos sus proyectos: uno es Julián López, al que hemos visto en "Justo antes de Cristo" y otro es Javier Cámara, protagonista de "Vota Juan". "Los guiones que me llegan de Borja los acepto porque me gustan pero además llevan su sello y eso se nota" , nos dice Julián. Y sobre Javier Cámara Borja lo tiene claro: "estaría escribiendo siempre papeles para él"