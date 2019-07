Teleodiadores

La tele es estupenda y odiosa a la vez. Y con gente como Mikel López Iturriaga, Jefazo de El Comidista, Bob Pop, escritor y vedette intelectual, Isabel Vázquez, guionista y experta en series y los Especialistas secundarios, Iñigo Espinosa y Armand Anjaumà hemos sacado punta a programas, series y momentos de la pequeña pantalla de antes y de ahora. "Odiar es bueno y necesario, rejuvenece" señala Isabel pero "no al estilo Primark, sino de manera selectiva", matiza Bob Pop.

Series como "Big Bang Theory", "Twin Peaks" ó "Maniac" para Mikel López Iturriaga son odiosas porque " están consideradas series de nivel y en realidad todo es postureo" . Armand confiesa que la primera temporada de la mítica serie de David Lynch le gustó aunque "creo que este tipo es un vago y en la segunda temporada no hizo nada". Iñigo, de Especialistas no puede con todos los programas que tengan que ver con el bricolaje. "Todo empezó de pequeño con un programa como "Art Atacck" al que le siguió "Bricomanía". Y de ahí llegué al odio a los programas de cocina que enseñan a hacer cosas que yo nunca voy a hacer. Creo que no son programas buenos para las personas" .

Si hablamos de series que tienen tantos fieles como detractores podemos citar dos: "Juego de tronos" y "La que se avecina". La primera ha sido un acontecimiento para casi todo el mundo menos para la periodista Paloma del Río. Paloma confiesa que no ha visto nada de la serie y hasta "llego a pensar que a lo mejor yo soy la rara, la torpe . Creo que es una serie gris, oscura y con mucha violencia y yo necesito que lo que vea tenga luz y energía". Alberto Caballero, director de "La que se avecina", entiende que su serie salga en todas las listas, buenas y malas." Mientras la serie siga teniendo las audiencias que tiene no me importa. Lo malo es cuando no hablan de ti" .