"Canciones para el incendio"

El escritor colombiano define así el nexo entre las nueve historias que reúne en este libro: “las formas en las que nos hacemos daño los seres humanos y las formas en que lidiamos con el daño que nos hacen”.

Son relatos que parten de una anécdota en algunos casos, de vivencias, de acontecimientos en la vida pública colombiana… Un denominador común: la violencia, una violencia que ha marcado durante décadas (y que aún no ha desaparecido) este país sudamericano. Este libro no sería el mismo sin la situación de narcoterrorismo que se dio en Colombia en los 80 y 90 del siglo pasado.

Muchos de los protagonistas de los cuentos son militares. El autor se pregunta si hay una relación de causa efecto entre la presencia de militares y el surgimiento de la violencia. Hay también unas cuantas mujeres, protagonistas sin ellas quererlo, que son, como casi siempre, y junto a los niños, las grandes víctimas de los conflictos.

…Fíjate qué curioso (me decía la carta), en español no hay una palabra para lo que soy yo. Si se muere tu esposa eres viudo, si se muere tu padre eres huérfano, pero ¿qué cosa eres si se muere tu hijo? Es tan grotesco que se muera tu hijo que el idioma no ha aprendido cómo llamar a esa gente, a pesar de que los hijos llevan toda la vida muriéndose antes que los padres y los padres llevan toda la vida sufriendo por la muerte de sus hijos…