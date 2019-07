Un estudio señala que 140.000 animales de compañía son abandonados o perdidos cada año en España

Según el estudio, realizado por la Fundación Affinity, de los 138.407 animales de compañía que fueron recogidos por refugios o protectoras en 2018, 104.688 fueron perros (75,63%) y 33.719 fueron gatos (24,36%). Son cifras muy similares a las de los últimos cuatro años: en 2015 fueron 137.831. Isabel Bull, directora de la Fundación Affinity, cree que estos datos confirman que el problema “se ha cronificado”. Pese a todo, en 2008 la cifra ascendía a 156.858 por lo que, en una década, este fenómeno se ha reducido casi un 12%.

El destino de los animales que llegan a un refugio o a una protectora es variado. El 42,7% fue finalmente adoptado. Solo el 18,2% fue devuelto a sus propietarios, el 15,6 % permanece en el refugio y un 8,5% acaba finalmente falleciendo.

Las camadas de animales no deseadas, el primer motivo de abandono

Entre los motivos de abandono destaca en primer lugar las camadas de gatos o perros no deseadas, un 15'3% del total. En segundo puesto, está el fin de la temporada de caza con el 12,3%, seguido muy de cerca por el comportamiento del animal. El 10,7% está ligado a factores económicos. Desde Affinity piden al Congreso de los Diputados la aprobación definitiva de la Ley de Protección Animal para evitar este tipo de situaciones.

Respecto a los animales identificados con microchip, en el 45’5% de los casos, casi la mitad, el propietario fue localizado pero no quiso recuperar el animal. El 27,9% no pudo ser devuelto porque el propietario no estaba localizado.

Los animales no son abandonados mayoritariamente en verano

A pesar de la creencia de que los animales de compañía son abandonados especialmente en verano, lo cierto es que según el estudio, este fenómeno es generalizado en todas la épocas del año. En el primer cuatrimestre del año son abandonados el 30,65% de los animales, en el segundo el 38,14% y en el tercero el 31,34%. El aumento durante los meses centrales del verano se debe fundamentalmente al abandono de camadas de gatos, porque su reproducción es estacional. En cambio, el abandono de perros es muy lineal a lo largo de todo el año.

Para Affinity, es clave la colaboración ciudadana, y la incidencia en la esterilización, identificación y adopción como ejes fundamentales para prevenir este fenómeno.