Música y televisión

La TELE es imagen y la imagen se retiene mejor si va acompañada de MÚSICA. La música aparece en televisión, en la ficción, en el entretenimiento, en la publicidad…porque aunque muchos no lo cuestionen la música en la televisión tiene su valor. La música está unida la publicidad en televisión con canciones iconicas como la de Coca Cola. Un dato: un estudio de mercado de 1980, casi 10 años después, situaba a esta melodía como la segunda más recordada por los norteamericanos, sólo después de su propio himno.Y hasta esta canción fue el final de una serie como "Mad Men".

A lo largo de la historia ha habido grandes momentos musicales televisivos como cuando Tom Jones invitó a su programa a un grande como Raphael o esas primeras apariciones en la pequeña pantalla de grupos que han marcado la historia musical en España. Por ejemplo, Miguel Bosé lo hizo en el "Estudio abierto" de José María Iñigo o Mecano en "Gente joven".

La música en televisión vive, actualmente, una segunda juventud gracias a programas como "Cachitos de hierro y cromo " en la 2 de TVE y personas como Andreu Buenafuente. "Gran parte del éxito de "Cachitos" está en que nunca pensamos que iba a ser un pelotazo. A la tele musical le falta riesgo y lo que hizo "Cachitos" fue arriesgar cuando nadie lo hacía" , nos dice uno de los guionistas Pablo Gónzalez Batista. Estas palabras las corrobora Virginia Díaz, presentadora del programa que reconoce que "aunque en el programa nos divertimos hay mucho trabajo detrás; cada programa son unos dos meses de trabajo". Por su parte Andreu Buenafuente reconoce que "muchos directivos me han sugerido que la música no funciona en televisión pero como soy cabezón he seguido insistiendo programando música en mis programas. Cuando tu no pones música en televisión colaboras en esa realidad y de tanto haber expulsado a la música de la tele se consigue que provoque un zapping".

Cadena Ser

Luis Prado, pianista, músico valenciano, es el colofón perfecto para una hora donde la música ha compartido protagonismo con la televisión."Cuando salí en el programa de televisión que presentaba Ariel Rot lo noté mucho. Ese programa se notaba que tenía un músico detrás porque, por lo general, cuando los músicos vamos va la tele lo que importa es la imagen y la música pasa a un segundo plano"