La tele no se escribe sola

Tras cada actor, tras cada presentador, tras cada cómico, hay técnicos de sonido, guionistas, regidores de plató, productores, músicos, directores, maquilladores, peluqueros, iluminadores....Y en este programa hemos unido a algunos de ellos, a dúos creativos que hacen posibles buenos momentos audiovisuales. Dos parejas formadas por dos actores, Luis Tosar y José Coronado, y dos directores, Dani de la Torre y Aitor Gabilondo ..compañeros y muy buenos amigos.

Luis Tosar es actor, músico, gallego, de Lugo. El otro es director de cine, director de ficción, diremos a partir de ahora, gallego también, y también de Lugo: Dani de la Torre. "Lo nuestro fue un poco flechazo . Nos conocíamos de vernos por Santiago pero no éramos del mismo círculo. Hasta que hace unos años me llegó, por medio de Luis Zahera, un guión muy primitivo de "El Desconocido" , explica Luis Tosar. "Yo hacía cola de noche para contarle mis ideas a Luis. Y era de los pocos que le llamaba, sereno, al día siguiente", añade Dani de la Torre . Para Tosar es importante trabajar sin conflicto y con Dani lo consigue. "Luis es muy respetuoso con todo el mundo, con todo el equipo.Y él siendo una estrella entiende el rodaje, al director, a los productores y eso se agradece. él piensa en la película de forma coral", añade Dani de la Torre. Y de una forma rotunda Luis Tosar sentencia: " Yo distingo entre la gente que dirige películas y quien es cineasta . Y Dani de la Torre es un CINEASTA"

José Coronado y Aitor Gabilondo son mucho más que actor y director, son amigos, se respetan y admiran mutuamente. Su historia empezó en 1998 con la serie "Periodistas". Luego llegó "El Príncipe", dos temporadas, 31 episodios. Más tarde llegó "Vivir sin permiso" ...ese Nemo Bandeira; un hombre rico, temido y poderoso gracias al narcotráfico que ve como su vida se pone patas arriba cuando le diagnostican Alzheimer.."Como actor lo primero que tengo que ver es un creador y Aitor lo es. Sin una buena historia no vas a ningún sitio aunque tengas los mejores actores", dice Coronado. "En una serie, que es un trabajo a largo tiempo, hay que cuidar el corazón de los que trabajan en ella y Aitor y toda su gente lo saben hacer". Por su parte Aitor entiende que su forma de vivir es la de contar historias y "tengo claro que si ellos no están a gusto la historia no va a salir bien". De Coronado todo el mundo reconoce que dice las frases rotundas como nadie. Aitor lo sabe y confiesa que a veces ha escrito texto pensando que se iba a arrugar pero no. "José no se asusta ante nada y dice las cosas como las siento cuando las escribo", apuntilla Aitor Gabilondo.