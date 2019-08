Álvaro Benito: "Isco no está en su mejor momento, y espero mucho más de él"

Álvaro Benito ha analizado la victoria del Real Madrid frente al Red Bull Salzburgo por 1-0, con el primer tanto de Eden Hazard con el club merengue. Un experimento en el sistema de Zidane, el debut de Militao o el nivel de Isco, bajo la visión del técnico.

Así lo ha visto: "La primera parte ha mejorado respecto a lo visto hasta ahora, y la segunda parte con carencias muy similares a las del año pasado". Unos buenos primeros 45 minutos en los que Zidane sorprendió con el 3-5-2, Álvaro Benito ve así las ventajas de este sistema: "Tiene muchos matices diferentes, tiene más gente por delante de la pelota. Con tres atrás ha corregido errores, mejorando muchísimo la transición ataque-defensa"

Aunque dijo que también tiene su lado negativo, "si lo quiere utilizar tiene que trabajarlo mucho, porque los jugadores no van a la par, tienes que tener dos volantes que sean aviones, y se ha visto a Carvajal sufriendo un poco".

El encuentro terminó con el primer gol de Eden Hazard que está dejando buenas sensaciones en su sintonía con Karim Benzema: "Veo a Karim muy inspirado. Es el que mejora las jugadas. La implicación que tiene Benzema aún no se la he visto a Hazard. No lo pongo en duda, seguro dará muchas cosas cuando recupere el tono físico", afirma el míster.

"Espero mucho más de Isco, no está en su mejor momento y él lo sabe. La posición donde ha jugado hoy le facilitaba mucho el trabajo, y no ha brillado. Yo tengo fe en estos jugadores, son muy aprovechables igual que otros muchos de estos jugadores. Lo que pasa es que hay que ponerse las pilas, y hay muchos jugadores que no están al 100%" afirma Álvaro Benito.

En un partido que ha significado el debut de Militao, a quien ve "muy fuerte en los duelos individuales, y que carece un pelín en la salida de la pelota". Mientras, a Kubo le aconseja "coger experiencia en un equipo de Primera".