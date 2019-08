Mijatovic: "Modric está muy contento en el Real Madrid, se va a quedar"

Apenas restan diez días para que el Real Madrid dispute su primer partido oficial ante el Celta de Vigo en Liga y por ello Pedja Mijatovic pasó por El Larguero para analizar la situación actual del conjunto madridista. "Poco a poco están mejorando, el Real Madrid va a competir sin ningún tipo de problemas. Eso sí, la pretemporada ha sido un poco rara".

En los últimos días se ha especulado con la posible marcha de Luka Modric del conjunto blanco, algo que Mijatovic no ve posible. "Luka está muy contento en el Real Madrid. Han salido algunas noticias respecto a su futuro, pero lo que puedo decir como amigo de Luka es que está muy contento y se va a quedar".

Además, ve imposible que el croata sea incluido en una operación. "Creo que Modric no es un jugador para meter en una operación, es el actual Balón de Oro y todavía puede darle muchas cosas al Real Madrid. Está muy animado y su pensamiento está totalmente con el Real Madrid".

Además también habló del hecho de que Bale no se haya marchado a la Premier. "Si Gareth Bale se queda en el Real Madrid, el Madrid no va a tener problemas, los problemas los va a tener él, porque parece que Zidane no cuenta con él. Vamos a ver qué pasa estos días, pero el mensaje del entrenador y del club es muy claro".

Algo muy similar opinó respecto a la situación de James Rodríguez. "Lo de James es un asunto bastante parecido al de Bale, cuando salió era porque el entrenador no confiaba demasiado en él. Supongo que intentarán buscarle una salida pero no será fácil. Aunque hay equipos que le quieren. A mí James siempre me ha gustado".

Cabe decir también que el cierre de mercado inglés afecta al Madrid no sólo en el apartado de salidas, también en el de llegadas. "La operación de Pogba es muy difícil, es mi opinión. Parece que el United cuenta con él, a Zidane le gusta mucho y seguro que el Madrid lo ha intentado, pero con el Manchester United no hay nada fácil. Si no llega ningún centrocampista puede que el Madrid tenga problemas en esa posición".

Por último avisó del hecho de que el cambio de esquema empleado por Zinedine Zidane este miércoles puede ser más habitual de lo esperado. "Tengo la sensación de que el sistema de ayer (3-5-2) lo va a utilizar bastante esta temporada Zidane. Hazard irá de menos a más, hay que darle un poco de confianza, al principio hay que perdonarle muchas cosas porque seguro que va a ayudar mucho al Real Madrid".