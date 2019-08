La ropa inteligente que ni se mancha ni se arruga

Parece ficción pero es real. Una marca española, Sepiia, ha creado ropa que no se mancha y que no necesita plancharse. “Es posible gracias a la tecnología”, nos dice su fundador y CEO Federico Sainz. Las prendas se confeccionan con un tejido “transpirable, que seca muy rápido, muy ligero y muy confortable”. Este cuenta con una “tecnología anti manchas que hace que los líquidos resbalen, y un antibacteriano que hace que la prenda no acumule olores”.

Los precios no son como los que podemos encontrar en tiendas populares, pero Sainz defiende que “es una inversión, porque si nos paramos a pensar en el tiempo y dinero que gastamos poniendo lavadoras, haciendo planchas… al final no resulta tan caro”. Además, al someterse a menos lavados, “al hacer un uso más responsable, conseguimos que tengan más duración”.

La industria textil es una de las más contaminantes, “la contaminación se produce durante la producción y durante el uso y el cuidado: el lavado, el planchado…”. Con esta ropa, por tanto, no solo se ahorra tiempo sino que también se cuida más el medio ambiente.