María José Rienda: "Tanto Paquito como Blanca pusieron en el mapa internacional a los deportes de invierno y a España"

La ex-esquiadora y actual presidenta del Consejo Superior de Deportes, María José Rienda, ha estado en El larguero recordando la figura de Blanca Fernández Ochoa, recientemente fallecida. La máxima autoridad del CSE se notó consternada por la noticia, la cual, como a todos, la dejó muy afectada: “Fue una luchadora, una grande que luchó por estar allá arriba”, dijo.

Rienda también se acordó de Paquito Fernández Ochoa, hermano de Blanca: "Tanto Paquito como Blanca pusieron en el mapa internacional a los deportes de invierno y a España", añadió. Además, señaló lo que destacaba de Blanca en cada competición en la que participaba con sus esquís: "Destacaba en su velocidad y en los cambios rápidos que hacía en los slalon. Tenía un esquí muy bonito", sostuvo.

Para concluir, al ser preguntada por la manera en la que vivió los últimos días, María José Rienda esperaba poder ver una luz al final del túnel: "Yo siempre he mantenido la esperanza de que la encontrarán bien. Nosotros no hemos querido hacer declaraciones hasta que no ha sido oficial", concluyó.

También se le preguntó por Blanca Fernández a Paco Grande, periodista de TVE que conocía muy bien a Blanca y que compartió momentos inigualables con la esquiadora: "Tuve la fortuna de compartir la medalla del 92. Ese día me tocó estar con Blanca desde por la mañana hasta el final", dijo.

Además, el comunicador de TVE resaltó el trato de toda la familia Fernández Ochoa hacia su persona durante todo el tiempo que compartieron: "La familia Fernández Ochoa es un poco de todos nosotros (...) Podías estar años sin verla y cuando la saludabas era como si la hubieras visto el día anterior", sentenció.