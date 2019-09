Sergio Ramos: "Tengo hambre de ganar después de un año desastroso de sequía"

Sergio Ramos ha atendido a los medios de comunicación tras empatar con Iker Casillas como jugador que más veces ha vestido la indumentaria de la selección. El camero ha alabado al cancerbero del Oporto: "Casillas es el mejor portero de la historia de la selección para mí, es un orgullo. Las estadísticas están ahí y son para batirlas, ojalá pueda ser así y me siga acompañando la suerte también en las lesiones (...) El objetivo son 200".

"¿Desgasta el brazalete? No, es una responsabilidad muy grande, pero después de tantos años lo llevo con la tranquilidad necesaria que requiere. Me siento orgulloso después de tantos años de sacrificio y orgullo", ha añadido.

Preguntado por la nueva generación, ha asegurado: "Tuve la oportunidad de vivir una época única, pero como bien sabe todo el mundo eran otra quinta de jugadores totalmente diferentes. Ahora estamos construyendo una nueva generación y tenemos que empezar a creer".

"Si pensase que he cumplido todos mis sueños me habría retirado, me considero muy ambicioso y me gusta resetearme cada año, tengo hambre de ganar después del año de sequía y desastroso el año pasado", ha sentenciado el capitán.