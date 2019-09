¿Es normal un retraso de un año para reconocer un grado de discapacidad?

María tiene 42 años, le han detectado un cáncer de estómago y quiere que le reconozcan el grado de discapacidad. A la hora de solicitarla, en el centro base de valoración y orientación a personas con discapacidad le han reconocido que todavía están tramitando las solicitudes del año pasado. ¿Es este retraso habitual?

Para aclarar la duda que plantea María, hay que distinguir entre la baja y el certificado del grado de discapacidad. Mientras la baja se tramita rapidamente, no ocurre lo mismo con el reconocimiento del grado de discapacidad, porque es necesaria la baremación de un tribunal médico. Surgen así dos problemas: los retrasos que apunta nuestra oyente y las peculiaridades de los enfermos de cáncer que, a día de hoy, no se tienen del todo en cuenta a la hora de valorar los casos. Inés Grande es trabajadora social de la Asociación Española contra el Cáncer: “Pese a que la ley contempla de forma general una respuesta de tres a cuatro meses a todas aquellas personas que soliciten una valoración del grado de discapacidad, sí que es cierto que hay algunas comunidades autónomas en las que estos plazos se están retrasando como es el caso de la comunidad de Madrid, porque se llegan a alcanzar los doce meses tanto en la valoración, como en la resolución del certificado de discapacidad".

En la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid reconocen que tardan de media de cinco a seis meses en otorgar el certificado. Por tanto, no cumplen con los plazos de la ley. Argumentan que es “un problema heredado” y que Ciudadanos - que ha asumido la consejería - estudiará dónde está el cuello de botella. ¿Es el caso madrileño anómalo? A día de hoy, no se puede encontrar una respuesta a esta pregunta, porque el Ministerio de Sanidad no tiene estadísticas que permitan hacer un ranking de las comunidades más lentas a la hora de tramitar estos certificados.

Además, los profesionales coinciden en que hay un amplio margen de mejora a la hora de valorar la discapacidad de los pacientes con cáncer. Desde la Asociación Española contra el Cáncer, han transmitido a la Administración la necesidad de tener en cuenta la especificidad del cáncer, tanto en la valoración del certificado de discapacidad como de la incapacidad laboral, tanto en las secuelas que puede provocar en la realización de las actividades diarias de una persona que ha pasado por un cáncer".

La demora para conseguir el certificado de discapacidad no es un mero contratiempo burocrático, sino un retraso que implica no tener acceso a beneficios concretos: facilidades para encontrar un empleo, acceso a la vivienda de protección pública o apoyos educativos. Se trata, en definitiva, de una ayuda imprescindible si tenemos en cuenta que 27.000 enfermos de cáncer entran al año en riesgo de exclusión social.