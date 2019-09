¿Por qué mienten los políticos?

¿La mentira sale gratis en política? ¿La mentira sale gratis en política como reflejo de que sale gratis en el resto de la sociedad? ¿Somos una sociedad que no sanciona especialmente la mentira y por eso también la toleramos en la política? Esas son las preguntas que vamos a responder esta noche con Manuela Carmena, pero también con todos ustedes, con Neus Tomás, con Jesús Maraña y Sandrine Morel. Porque este curso de ética política no va de que Manuela Carmena nos dé clases, va de que aprovechando la experiencia de Carmena, todos reflexionemos cada semana sobre un tema concreto.

Y en el primer día de clase bajamos al barro de las mentiras en política, de quién las cuenta, de cómo se castigan y de los efectos de las mentiras: si al ocultar la realidad eso nos hace ser menos eficientes. Y lo primero es repasar mentiras políticas, las mentiras que se han vuelto tan cotidianas. El siglo empezó ya con una gran mentira, la de las armas de destrucción masiva en Irak. Y de las grandes mentiras que cuestan vidas pasamos a las mentiras más cotidianas, que no equivocaciones, que han pasado a formar parte del argumentario político. En la última campaña electoral, Albert Rivera mintió sobre la democracia interna del resto de partidos. Pero hay otras más peligrosas, porque se convierten en el eje de políticas. Por ejemplo, la del número 3 de Vox, Espinosa de los Monteros, que volvió a mentir el pasado viernes sobre la violencia machista.

Según Carmena, la mentira política es "inaceptable" porque en otros aspectos como el consumo no se toleran las mentiras. "¿Qué pasaría si los médicos decidieran hacer diagnósticos falsos? Sería una catástrofe. Entonces, ¿por qué hemos aceptado la mentira de los políticos". Además, Carmena destaca que "las mentiras de los políticos son tan absurdas, que nos hace sentirnos tontos". En este sentido, la exalcaldesa de Madrid ha recordado que hay un reglamento que regula las obligaciones que tienen los diputados, pero no hay nada respecto a decir la verdad. Algo que tampoco aparece en la normativa de las comisiones de investigación. Eso sí, lo que según Carmena no se puede decir es que todos los políticos mienten.

En resumen, por un lado está la exigencia ciudadana de verificación y por otro, la necesidad de que el reglamento del Congreso recuerde a los representantes ciudadanos que su obligación es decir la verdad. Porque "la persona que miente no es de fiar ni ha aceptado las normas de educación".