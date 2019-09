Así será el nuevo recibo de la luz: "No lo va a entender nadie"

Ya sabemos que el 70% de los usuarios no sabe bien qué tipo de tarifa de la luz tienen contratada. Ya sabemos también que buena parte de los usuarios no entienden el recibo y por eso el domingo nos preguntamos en SER Consumidor si con el nuevo, que llegará en enero, tal y como marca la UE, será más sencillo o no.

"Si el actual no lo entienden muchos usuarios, el nuevo no lo va a entender absolutamente nadie. Va a ser más complejo que el actual”, adelantó ayer en SER Consumidor el ingeniero y experto del programa Jorge Morales.

Según explicó, “ahora teníamos dos periodos y el de discriminación horaria, que había que solicitar por parte del cliente, era el barato. Pero desde enero habrá seis periodos obligatorios. El uno será el más barato y el seis el más caro; es decir, habrá horas en las que utilizar la luz será mucho más barato que en el periodo más caro”.

Y adelantó en el programa que seguramente el periodo más barato “será de las cero horas hasta las ocho de la mañana, y probablemente también sábados y domingos”. Después habrá un periodo más caro que será en las últimas horas de la tarde-noche “y un periodo menos caro que irá seguramente de 10 a 12 de la noche”. Lo que significa que los consumidores nos tendremos que adaptar a estos nuevos horarios para ahorrar y consumir menos. “Si podemos esperar a poner una lavadora en vez de las 9 de la noche a las 10,30, ahorraremos sin molestar a los vecinos. Y si en vez de poner la lavadora o lavavajillas el viernes esperamos al sábado, también ahorraremos”.

Explicó que “habrá que estudiar y cambiar nuestros hábitos porque si seguimos con nuestros hábitos de siempre, seguramente pagaremos más que ahora. Sin embargo, si sabemos adaptarnos, podremos bajar el recibo”.

También aplaudió la iniciativa de que sea la CNMC quien controle ciertos costes del recibo actual, que dejará de prestarse a “intereses políticos”.