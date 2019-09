Pearl Jam o como detestar tu mayor éxito

En 1991 el rock alternativo dejó de ser alternativo y se convirtió en la música que escuchaban todos los jóvenes de esa generación que no encontraba su lugar en el mundo. Uno de los discos que mejor conectó con aquellos chavales fue el debut de Pearl Jam, unas canciones que un surfista de San Diego compuso sobre las maquetas de una banda que había perdido a su cantante y que impresionó a los chavales.

Portada del debut de Pearl Jam / A.O

Las tres primeras canciones de Eddie Vedder mostraron al grupo el potencial de su nuevo fichaje. “Le mandamos las maquetas y nos mandó una cinta por correo y la puse y me voló la cabeza la primera vez que la escuché, la volví a oí y pensé que era genial. Llamé a Stone y le dije que viniera corriendo a mi casa, que tenía que escuchar aquello”, recordaba el grupo.

Ten llegó en 1991, un año de música mayúscula con el Nevermind de Nirvana, los Use your illusion de Guns and Roses, discos de Primal Scream, REM, Metalica o Red Hot Chili Peppers, un gran año para el rock alternativo y en eso tuvo mucho que ver Pearl Jam con su debut.

Pearl Jam debutó en la música por la puerta grande tras perder a su cantante y encontrar a Eddie Vedder de casualidad. Su viaje dura todavía y el cariño que les procesan sus seguidores no ha perdido fuerza en estos casi 30 años que han pasado desde que el disco llegó a las tiendas en ese 1991 glorioso para el rock, para la última gran conquista del rock de la que Pearl Jam fue pieza esencial. Esta semana nos rendimos a Ten en un programa con un gran amante de Pearl Jam como Toni Castarnado, además de contar con los reportajes de Jimena Marcos y el productor Guille Mostaza.