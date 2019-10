La competencia

Muy buenos días, oyentes de la Cadena SER. He de decirles algo muy inquietante. No estamos solos. Hay otras inteligencias fuera ahí fuera. Miren, tengo aquí un transistor y voy a mover el dial. ¿Han visto? Hay más. ¿Y por qué les digo esto? Porque las diferentes emisoras de radio son nuestra competencia, pero no son nuestras enemigas. En cambio, los políticos dedican todo su tiempo a criticar y a odiar a los partidos de su competencia, a los que considera sus enemigos.

Nosotros no nos dedicamos aquí en la SER a estar todo el rato odiando y criticando a las otras emisoras. Simplemente, coño, intentamos hacer lo mejor posible nuestro trabajo para que ustedes nos prefieran. ¿Por qué no hacen lo mismo los políticos? Si nosotros no nos pasamos el día criticando a Pepa Fernández ni a Carlos Alsina ni a Carlos Herrera, ¿por qué los políticos se pasan el día poniéndose a parir unos a otros? Políticos míos, hagan bien su trabajo, y la gente les escuchará. Odien a su adversario y la gente dejará de oírles.

Es un mensaje de la radio, que de comunicación sabe algo más que ustedes, políticos.