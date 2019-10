Tezanos defiende su libertad de expresión al pedir el voto para los partidos "que pueden gobernar"

José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) responsable del barómetro, la encuesta mensual que analiza la intención de voto en España, ha defendido durante una entrevista con Àngels Barceló su artículo en la revista Temas, que él mismo dirige, en el que pedía que en las elecciones generales del 10 de noviembre se debe concentrar el voto en los partidos "que hoy por hoy pueden gobernar". Así lo explicaba hace unos días en un artículo titulado ¿Cómo salir de los bloqueos políticos?: "Los hechos concretos son que en España se ha bloqueado la posibilidad de gobernar al único partido que podía hacerlo (el PSOE)".

José Félix Tezanos cree que estar al frente de la institución que realiza los sondeos electorales no es incompatible con que opine sobre a quién votar y a quién no. En la SER, el sociólogo ha argumentado que ese artículo "es una opinión" y que además es "bastante objetivo": "En la vida privada tengo opinión, y opino en la revista que dirijo", ha respondido a Àngels Barceló. Tezanos, que no entiende los reproches que se le han hecho por ese artículo, defiende que "sería absurdo pedir que se vote inútilmente". "En España hay problemas reales y todos podemos opinar, señalo un problema real, acuciante, que nos preocupa a todos, y a algunos no les gusta". Tezanos asegura que si otros países han sabido resolver el problema del bloqueo, lo que hay que hacer es "no buscar culpables, buscar soluciones".

PP, Cs y Podemos piden su salida

Desde el PP, Ciudadanos y Podemos se denuncia que, con el artículo, el presidente del CIS pide el voto para el PSOE, por lo que se pide su dimisión o su cese. Pablo Iglesias (Unidas Podemos) recordó que "el CIS es una institución pública, no el patrimonio del partido que gobierna". Pablo Montesinos (PP) denuncia que Tezanos "ha destrozado toda la credibilidad del CIS, una administración pública que tenía prestigio y que pagamos todos". Ciudadanos cree que Tezanos "ha pasado todos los límites" y "ha destruido el prestigio del CIS".