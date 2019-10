Comer sano en un restaurante

"Fit Fat Food es un restaurante que -nos gusta decir- va un paso más allá de lo sano". Así presenta Cristina Sáez el espacio que acaba de inaugurar hace unas semanas en el centro de Madrid, en la calle San Bernardo, 53: "Tenemos en cuenta nutrientes y calorías, y buscamos una cocina lo más saludable posible, que contenga lo que nuestro cuerpo va a utilizar porque lo necesita, con las mínimas calorías posibles", explica.

El origen del negocio tiene que ver con la experiencia biográfica de Sáez: "Yo llevo muchos años en el mundo del fitness, y siempre tenía que ir con mi tupper a todos lados, porque iba a un restaurante, me pedía un pollo a la plancha y... me repateaba ver que me lo ponían con aceite; y lo mismo pasa con los pescados al horno, por ejemplo... ¿eso es sano, me pregunto yo? ¿por qué no puede haber un restaurante al que yo pueda ir tranquila, pero mi familia y mis amigos -que no tienen mis requerimientos- también?". De estos planteamientos acabó surgiendo Fit Fat Food, que se beneficia además de las recetas de dulces ideadas por Sáez durante años para satisfacer su lado goloso controlando a la vez las calorías.

Así, entre su clientela se encuentran personas que quieren comer sano por motivos, por ejemplo, deportivos, pero también colectivos que no ven satisfechas sus necesidades en otros establecimientos, como -señala Sáez- las personas con diabetes: "Nuestros postres, y en general toda nuestra cocina, está elaborada sin azúcar, sólo tenemos las versiones light y zero de todo". La fundadora de Fit Fat Food enfatiza que eso no significa renunciar al sabor: "en nuestro restaurante puedes comer de todo: un solomillo, una hamburguesa, un gofre, una tarta... lo que nos diferencia son los ingredientes: las carnes son bajas en grasa; los quesos también; los panes, proteicos..."

South Summit

En la segunda parte del programa, hacemos un repaso por algunas de las propuestas que se han visto en la última edición de South Summit, la gran cita anual del emprendimiento del Sur de Europa que ha reunido a miles de emprendedores y centenares de inversores en La Nave, en Madrid, entre el 2 y el 4 de octubre. Entre otras, hemos hablado con Polaroo, que aspira a optimizar la gestión de las facturas; Woonivers, que permite a los turistas resolver la devolución del IVA con el móvil; Wuolah, que se orienta a que los estudiantes que compartan apuntes puedan recibir una retribución...