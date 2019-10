Javier Gándara: "Si no tienes tarifas baratas, ya casi no estás en el mercado"

"Ya llevamos un tiempo viendo una moderación del crecimiento de la demanda del tráfico aéreo y que viene motivada por la desaceleración económica en los principales mercados emisores a España, como es el británico, el alemán... A pesar de que el tráfico ha crecido a costa de bajadas de precios de las compañías aéreas" explica el Director General de Easyjet y presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Javier Gándara en Hora 25 de los Negocios. "Para este invierno se estima que crecerá solo un 1% la oferta de plazas desde/hacia españa, pero exo incluye 650.000 asientos que eran de Thomas Cook", añade.

Respecto a las perspectivas turísticas después de la quiebra de la compañía Thomas Cook apunta que "Este invierno, Canarias está tocada. Lo que tendremos que ver es, a partir de los siguientes meses, sobre todo a partir de enero, cuál es esa capacidad de reacción que las distintas compañías estamos evaluando".

"Si no tienes tarifas baratas, ya casi no estás en el mercado" señala al hablar de la evolución del número de aerolíneas. "Los consumidores ya dan por hecho que hoy en día volar es asequible, y alguien que no lo pueda hacer va a acabar desapareciendo", puntualiza.