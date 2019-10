José Luis Garci: "No creo en la posteridad"

Cree José Luis Garci que en la vida, como en el fútbol, la suerte es más importante que el talento. Estar en el sitio justo en el momento adecuado. "He sido una persona que ha tenido suerte y he dado suerte a la gente que ha estado conmigo. He conocido a gente de mi generación con mucho más talento que yo", reflexiona sobre una carrera que le llevó a ser pionero al ganar el Oscar en 1983 por Volver a empezar.

Dos años antes había estrenado ‘El crack’, la historia de Germán Areta protagonizada por Alfredo Lando que hoy se ha convertido en una película de culto. Aunque él no la entienda. "Cuando yo era chaval esto era cine policíaco. No existían los cinéfilos”, recuerda con sorna.

Asiduo al cine -siempre va al día con los últimos estrenos- disfruta más hablando del séptimo arte que defendiendo sus películas. Pero esta, ‘El Crack cero’, tiene un significado especial. “He vuelto por un problema personal y sentimental”. La insistencia de sus amigos y la familia de Alfredo Landa lo animaron a dar forma a esta precuela o tercera parte. Lo hace sin romanticismo, pero con cierta nostalgia. "El cine negro es como una improvisación de jazz. La textura de los tejidos, las ropas de las mujeres, las lámparas, las gabardinas de los hombres..."

Mientras el mundo miraba fascinado a la Nouvelle Vague, él seguía estudiando las películas de John Ford. Siempre ha ido a contracorriente. Por eso, como a Woody Allen, no le importa cómo vean su obra dentro de cincuenta años. “No creo en la posteridad”. Él, mientras tanto, sigue bebiendo Dry Martinis.