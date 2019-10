¡Forza, @buelos!

Cuando en abril del año pasado se estrenó ‘Campeones’, creo que nadie podía pronosticar que la acabarían viendo más de tres millones de personas; y que además se convertiría en un fenómeno sociológico. De repente, la discapacidad intelectual dejó de ser invisible y los protagonistas -alguno especialmente memorables como Jesús Vidal- nos enseñaron aspectos de su vida que seguramente los prejuicios -los nuestros- habían mantenido ocultos.

Bueno, pues mañana se estrena una película que ojalá tenga el mismo éxito que ‘Campeones’ porque transita por la misma senda de romper tópicos, de combatir lo establecido, y de mejorar el mundo, ¿por qué no? La película se titula ‘@buelos’, pero la “A” es una @, lo cual ya nos da una pista de por dónde van los tiros.

Vamos a ver, una persona de 55, 60, 70, 75 años, 80… Me da igual. ¿Está para el desguace?, ¿de verdad no sirve para otra cosa que no sea cuidar nietos y jugar a la petanca? Que está muy bien, ¿eh? Lo de los nietos y lo de la petanca. Pero esa expulsión masiva de gente veterana del mercado laboral, ¿eso nos parece de recibo?

Penalizar la experiencia y al mismo tiempo precarizar la juventud, ¿no vemos que esto es el engaño el siglo? Bueno, pues ‘@buelos’ nos cuenta una historia sobre todo esto, una historia que en algunos momentos te arranca sonrisas -igual que ‘Campeones’- pero que te invita -casi que te obliga- a pensar.