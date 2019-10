José Manuel Caballol: "Se puede acabar con el sinhogarismo en dos legislaturas"

Hoy se celebra el Día Mundial del Sinhogarismo, un problema que, según Cáritas, afecta a alrededor de 40.000 personas en nuestro país. A pesar de esto, nunca se ha puesto el foco ni se ha tratado la cuestión con la importancia que merece. En España no se ha tomado ninguna medida de calado para solucionar el problema.

A pesar de que no sea un tema que está en el debate público, las personas sin hogar sí que intentan reivindicar su situación. Un ejemplo de ello son las personas que, hasta hace una semana, se encontraban acampadas en el madrileño Paseo del Prado, frente al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, pidiendo que se tomara su situación en serio. El Ayuntamiento de Madrid decidió desalojar las 140 casetas de campaña durante la madrugada del pasado viernes, pero no por ello acaban con el problema, lo esconden para que no se vea.

José Manuel Caballol, Director General de la entidad Hogar Sí, ha charlado hoy en La Ventana sobre el problema del sinhogarismo. Opina que el principal obstáculo es que la cuestión no se toma lo suficientemente en serio: “creemos que si existe la voluntad política y el presupuesto necesario se puede acabar con el sinhogarismo en dos legislaturas”.

Ha hablado de como estaba la situación hace 22 años, en el momento de la fundación de su entidad: “en cuestión de datos estamos como estábamos hace 22 años, a nivel de metodología estamos mejor”. Y apuesta por una solución: “pasar del alberguismo a viviendas comunitarias en entornos normalizados”.

Se ha hecho hincapié en el modelo finlandés, que han conseguido erradicar casi completamente el sinhogarismo en el país. El modelo ya no es solo finlandés, sino que se ha aplicado la receta en otros países en los que se ha tomado más en serio el problema como Dinamarca, Francia o Portugal. El método, llamado ‘Housing First’ consiste en, como primer paso, ofrecer una vivienda de forma incondicional (con contrato de alquiler) a las personas que se encuentren en la calle, sin hogar, y una serie de apoyos a través de un equipo profesional que asesore y ayude.

En España, según explica Caballol, se lleva a cabo una iniciativa por parte de Hogar SÍ y la Asociación Provivienda, llamada “Proyecto Hábitat”. “El proyecto ha dado un techo a casi 300 personas”.

Hoy se ha publicado también la memoria de Cáritas correspondiente al año 2018. Los datos no son para nada positivos ya que alrededor de 8 millones de personas se encuentran en situación de exclusión y pobreza. De estos 8 millones, 2 están en una situación de pobreza severa. Además, hace un retrato, la cara de la pobreza en nuestro país es una mujer española de 30 a 54 años.

Para reivindicar esta situación, el día 6 de diciembre se celebra la “Noche sin hogar”, un evento a nivel mundial que, en palabras del portavoz de Hogar Sí “sirve para que las personas corrientes vivan la experiencia de vivir en la calle”.