El talento en televisión

Hace años la palabra "talents" sonaba a nueva pero hoy todo el mundo sabe, televisivamente hablando, que significa. Por qué, ¿ hoy queda algún español con alguna habilidad que no haya ido a un programa, a un concurso, a un talent show, a demostrarlo?. ¿cómo se gobierna un plató de ese tipo?.

Jesús Vázquez es de esos profesionales que aunque no guste el programa que presenta su trabajo lo aplaude todo el mundo. Un día, Ana Villa, lo escogió en un casting y Jesús Vázquez empezó a hacer televisión.Eso ocurrió en 1990 y desde entonces no ha dejado la tele.Tiene un premio Ondas."He hecho mucho programas, de todo tipo, blancos y familiares pero también otros como "Hotel Glam" que fue un gran reto porque no era fácil controlar a toda esa gente en un plató de televisión". Pero un día llega Operación Triunfo y lo cambia todo porque sienta nuevos precedentes en el talents. "Un programa como ese es la gran escuela para un presentador" . Jesús Vázquez reconoce que no ve la televisión ni su trabajo. "No me gusta verme porque soy demasiado autocrítico conmigo"

Nacho Duato y Lorenzo Caprile son de los últimos profesionales que se han incorporado al mundo de los talents: Duato fue jurado en "Prodigios" y Caprile, en "Maestros de la costura", ambos en la primera de TVE. "No sabía que la experiencia me iba a emocionar tanto y me iba a abrir una ventana totalmente distinta de la que conocía. Era un programa muy a mi medida"", reconoce Nacho Duato. Por su parte, Lorenzo Caprile sabe que la tele le ha dado una popularidad que antes no tenía y "que además no ha sido buscada. Y eso es muy gratificante" . Duato y Caprile han trabajado juntos pero no cierran las puertas al futuro. "No tenemos nada por ahora pero estaría bien poder repetir la experiencia de trabajar juntos " , dice Nacho Duato