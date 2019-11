Cuentas pendientes

Noviembre, penúltimo mes del año. Terminamos otra década; los primeros veinte años de un siglo al que llegamos con muchas expectativas y en el que ocurrió de todo. Cada uno son sus epopeyas personales de los últimos veinte años: estado civil, familiar, personal, profesional y sentimental.

Lo que hemos cambiado…

Lo que hemos aprendido...

Lo que hemos mantenido y ¡cómo no! lo que hemos dinamitado.

Uno de los juegos que tenía de pequeña era apuntar los nombres de veinte chicos que me gustaran y contar los años a los que pensaba casarme, eliminando candidatos hasta quedarme solo con uno. Detestaba el puto juego de moda. Me costaba encontrar tantos nombres de chicos que me gustaran pero incluir a las niñas era impensable. Que fuera la fortuna la que determinara mi felicidad me reventaba. No era lo mismo quedarte con Charly, que cantaba el Cara el Sol en la puerta de la iglesia, que quedarte con César. El primer chico al que le gustó una de las “feas oficiales”, a cambio de que se jodiera la guapita de turno. Me empeñé de que en mi vida no quedara ni rastro de ninguno que fuera como Charly y, treinta años después, paseo del brazo de quien elige a la más incómoda del grupo. Y, por supuesto, en estos veinte años ya incluyo a mujeres.

Por si alguno de ustedes es de los de marcar en las agendas, escribir en sus diarios o recordar los finales de décadas, sepan que quedan solo siete semanas para finiquitar este año, la segunda década de un nuevo siglo. Me van a perdonar, pero ustedes sabrán la de cuentas que quieren dejarse pendientes. Solo espero que ninguna sea conmigo.