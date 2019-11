Nunca pierde, sólo gana más despacio

Hay una frase de Ábalos que define el momento del PSOE: "Relativizar una victoria es no reconocerla". Tiene tan poco sentido que hay que respetarla. Esta frase no soporta ni una lectura más, pero creo que sí un diagnóstico que tiene que ver con una manera irrespetuosa de tratar a los votantes. Llama ganar las elecciones a repetirlas para bajar 700.000 votos y tres escaños. Llama frenar a la ultraderecha a que la ultraderecha pase de 24 a 52 escaños, de la quinta a la tercera fuerza política. Frenar a la ultraderecha no es evitar que el tripartito gobierne en España cuando el tripartito ya no gobernaba en España hace seis meses, y ahora sí está más cerca de hacerlo. Envidio esa capacidad de Ábalos por creerse semejante discurso, me divierte la consideración que tiene por el periodismo que no compra a ciegas su argumentario y temo la percepción que tiene de sus votantes. Porque para evitar que la gente compre cualquier mercancía averiada de sus líderes y la defienda, como ocurre tan a menudo con las consecuencias conocidas, la solución no es ofrecer más mercancía averiada, sino tratar a la gente como te gustaría que la gente te tratase a ti, con el mismo respeto y la misma inteligencia.

