Pues no, no estamos mejor que el viernes. Las elecciones no han despejado el panorama político, tampoco el bloqueo. Sino que lo han complicado y de regalo la ultraderecha se mete en el corazón del sistema democrático, en el Congreso, como tercera fuerza. Con 52 diputados. Los electores han penalizado proporcionalmente y por este orden: primero a Ciudadanos, ya ha dimitido Rivera; después, a distancia, es verdad, a Podemos y, por último, al PSOE, que inició este camino para fortalecerse y que sale debilitado.

Y el PP crece, sí, pero, allí donde más ha imitado a Vox, los de Santiago Abascal le han comido la tostada. Y donde menos, Galicia, por ejemplo, los ultras no han entrado. La única leve esperanza es que suponemos que nadie, salvo los ultras, jugarán ya a terceras elecciones. Empezando por el ganador de estas y las anteriores, por Pedro Sánchez, que es el que tiene más responsabilidad en salvar la situación por ser el más votado. Ninguna combinación parece fácil, ni para la investidura ni para el Gobierno. Pero, todo el mundo debería tener clara una cosa: España necesita un Gobierno y lo necesita cuanto antes.