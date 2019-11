El escrutinio se ha llevado la literatura y ya nadie se acordará de todas las teorías que las mentes más sesudas elaboraron. Aquello de la remontada, la mayoría cautelosa, el perro que olía a leche, las camisetas liberales, los lapsus en los debates, que si Franco, que si la economía. Todo aquello voló.

Los medios internacionales nos describen esta mañana como ese país que empezó el año sin extrema derecha en su parlamento y ahora la tiene de tercera fuerza, cantando el novio de la muerte.

Puestos a cantar, la gente congregada se puso a cantar "¡A por ellos!", que suele resultar siempre, porque aunque no digan quiénes son esos "ellos" a los que aluden parece que todos tienen un ellos contra el que, de momento, cantan.

Lo de corear en la calle, en fin, se ha vuelto un género. Ocurre en casi todas las sedes, aunque gritan cosas muy distintas. A Pedro Sánchez le corearon "¡Con Rivera no!" y anoche lo convirtieron en un "¡Con Casado no, con Iglesias sí!" Tanto rumor había, que a Sánchez le estorbaba.

Para explorar una alianza hacia la izquierda, Sánchez debería arrimarse a Iglesias y a Errejón, que no dejan de pasar la ocasión para que la gente observe lo mucho que se odian queriéndose. "Sé que hoy es el día más difícil de la vida de Errejón y le mando un abrazo fuerte", dijo Iglesias.

Albert Rivera tiene ahora que digerir lo que no quisieron ver antes en su partido: el hundimiento que auguraban las encuestas. Tan mala se veía la cosa que, en un primer momento, Villegas salió a decir que tenían sondeos que les daban 8 diputados, y porque no pudo decir que les daban menos ocho. La cosa era dibujar un escenario peor todavía para que cualquier cifra pareciera aceptable. La verdad es que no había forma de maquillar aquello.

Para cuando compareció Rivera, pocos se acordaban de este tuit que puso Girauta hace unos pocos días: “Tengo todas las encuestas guardadas. En unos días les sacaré los colores a los mercenarios de la estadística. Me regodearé”. Girauta estaba esperando al destino y resulta que el destino le esperaba a él. Porque se acabaron los tuits, los memes, las encuestas.

Tengo todas las encuestas guardadas. En unos días les sacaré los colores a los mercenarios de la estadística. No olvido. Y, además, me regodearé. Mucho. — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) November 4, 2019

Todo eso voló en cuanto cerró el escrutinio. España es ahora un país en la rareza: sin campaña electoral. Y no sabemos si sabremos vivir así.